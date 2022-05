Rettungssanitäter bringen einen Mann in die neue Zentrale Notaufnahme Altona (ZNA) in der Asklepios-Klinik Altona.

Die Zahl der Notrufe wegen Vergiftungen mit dem vermeintlichen Corona-Heilmittel Chlordioxid hat seit Pandemie-Beginn stark zugenommen. Gab es im Jahr 2019 sieben Notrufe, seien es im vergangenen Jahr 50 gewesen, berichtete der NDR unter Berufung auf das Giftinformationszentrum Nord in Göttingen. Allein in diesem Jahr seien bereits 24 Notrufe im Zusammenhang mit Chlordioxid eingegangen. Das Giftinformationszentrum Nord erfasst Notrufe für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Das als Desinfektionsmittel genutzte Chlordioxid gelte in der "Querdenker"-Szene als Heilmittel gegen Krankheiten wie Krebs, Autismus oder Corona, hieß es in dem Bericht. In einigen Fällen gäben auch Eltern ihren Kindern die Substanz. Davor warnte der Bremer Toxikologe Bernd Mühlbauer: "Chlordioxid ist eine toxische Substanz. Das kann Schleimhäute auflösen." Die Substanz habe im und am Körper nichts zu suchen. Er befürchte eine hohe Dunkelziffer, sagte Mühlbauer. (11.05.2022)

Die WHO kritisiert Chinas Null-Covid-Politik

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert die Null-Covid-Strategie Chinas als unverhältnismäßig. "Wir glauben nicht, dass das nachhaltig ist, wenn man sich überlegt, wie sich das Virus verhält und was wir für die Zukunft erwarten können", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Dass die WHO die Corona-Politik eines Mitgliedslandes in Frage stellt, ist ausgesprochen selten. Zu Beginn der Pandemie sah sich die Organisation sogar der Kritik ausgesetzt, zu nachsichtig mit China gewesen zu sein, wo das Virus erstmal nachgewiesen wurde. Derzeit verfolgen die chinesischen Behörden das Ziel, möglichst alle Covid-19-Fälle in der Bevölkerung zu vermeiden - trotz hoher Kosten für die Wirtschaft des Landes und für den Welthandel. Der Direktor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, Michael Ryan, sagte, dass bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 die Rechte des Einzelnen und die Menschenrechte ebenso berücksichtigt werden sollten wie die Auswirkungen auf die Wirtschaft. In China ist der Beitrag der WHO mit der Kritik kurz nach der Veröffentlichung von den chinesischen Social-Media-Plattformen Weibo und Wechat entfernt worden. (11.05.2022)

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 507

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch 97 010 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am Mittwoch in der Vorwoche waren es 106 631 registrierte Ansteckungen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 507,1 von 522,7 am Vortag. 231 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Infektionszahlen haben zurzeit generell nur eingeschränkt Aussagekraft. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (11.05.2022)

Neuseeland öffnet Grenze früher als geplant

Neuseeland öffnet seine internationalen Grenzen zwei Monate früher als zunächst geplant. Vom 31. Juli um 23.59 Uhr an sei die Einreise für Reisende mit Touristenvisum wieder möglich, auch Kreuzfahrtschiffe könnten dann wieder neuseeländische Häfen anlaufen, teilte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit.

Das Land öffnete erstmals seit mehr als zwei Jahren seine Grenzen für zweifach geimpfte Besucher aus 60 visabefreiten Ländern. Es ist damit eines der letzten Länder in der Asien-Pazifik-Region, das wieder Touristen empfängt. (11.05.2022)

Infektiologin Addo erwartet Rückkehr der Maskenpflicht

Die Infektiologin Marylyn Addo rechnet damit, dass im Winter in Deutschland die Maskenpflicht wiedereingeführt wird. Nach einem guten Sommer würden im Herbst die Fallzahlen wieder steigen, sagte Addo der Rheinischen Post. "Ich gehe davon aus, dass Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Winter zurückkommen - jedenfalls im öffentlichen Raum und in Innenräumen, wo Abstand halten schwierig ist." Mit neuen Lockdowns rechne sie wegen der wachsenden Immunität derzeit nicht. Viele Menschen seien geimpft, wenn auch nicht genug, sagte sie.

"Das Coronavirus wird uns noch Jahre begleiten, aber 2023 könnte es endemisch werden", erklärte Addo, die Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist. Wie bei der Influenza würden die Zahlen im Winter steigen und Risikogruppen müssten sich schützen. "Ansonsten aber helfen Hygiene, Lüften, Abstand halten", sagte die Infektiologin. (10.05.2022)

Bundesverfassungsgericht billigt Restaurant-Schließungen

Der Bund durfte über die sogenannte Corona-Notbremse in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr 2021 Gaststätten und andere Speiselokale schließen. Auch diese Maßnahme sei verfassungsrechtlich gerechtfertigt gewesen, teilte das Bundesverfassungsgericht mit. Die Verfassungsbeschwerde eines Restaurantbetreibers aus Berlin wurde nicht zur Entscheidung angenommen. (Az. 1 BvR 1295/21)

Die Richterinnen und Richter hatten zentrale Maßnahmen der Bundesnotbremse bereits im November in zwei grundsätzlichen Entscheidungen gebilligt. Damals ging es um die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen und um die Schließung von Schulen. Der neue Beschluss nimmt darauf Bezug.

Formal geht es jeweils um den einstigen Maßnahmenkatalog des Paragrafen 28b, der am 22. April 2021 ins Infektionsschutzgesetz eingefügt wurde und bis Ende Juni 2021 in Kraft blieb. Der Bund wollte damit sicherstellen, dass überall im Land dieselben Maßnahmen greifen, sobald sich die Corona-Lage in einer Region zuspitzt. Das hatte eine Klagewelle ausgelöst. (10.05.2022)