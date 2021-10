Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Corona-Auffrischungsimpfung für alle Menschen, die 70 Jahre oder älter sind. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor, der jetzt in das sogenannte Stellungnahmeverfahren gegangen ist. Auch rät die Stiko zu einer solchen Booster-Impfung nun allen Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen sowie dem Pflegepersonal und anderen Mitarbeitern, die direkten Kontakt zu Betreuten in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen haben. Gleiches gelte für das Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt.

Die Auffrischimpfung soll frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen, und zwar unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde - so die Empfehlung der Stiko. Für sie soll dann ein mRNA-Impfstoff verwendet werden. Personen, die einmal mit dem Präparat von Johnson & Johnson geimpft worden seien, soll zudem eine zusätzliche mRNA-Impfdosis angeboten werden - ab vier Wochen nach der Impfung. Hintergrund sei, dass bei diesem Vakzin die meisten Infektionen von Geimpften beobachtet worden seien.

Generell schützten die Vakzine zwar effektiv und anhaltend, ließ die Stiko wissen, in einem höheren Alter falle die Immunantwort nach der Impfung aber insgesamt geringer aus und Infektionen Geimpfter könnten häufiger auch zu einem schweren Krankheitsverlauf führen. (07.10.2021)

Spahn: Keine weiteren Beschränkungen mehr nötig

Wegen mittlerweile vieler geimpfter Menschen hält es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für möglich, in den kommenden Monaten auf schärfere Corona-Regeln zu verzichten. "Aus heutiger Sicht sind bei dieser Impfquote keine weiteren Beschränkungen notwendig", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Er bezog sich dabei auf neue Berechnungen, wonach mehr als 80 Prozent der Erwachsenen in Deutschland gegen das Coronavirus immunisiert sind.

Draußen könne man daher auf bestimmte Corona-Regeln verzichten, sagte Spahn - besonders auf das Tragen von Masken. In Innenräumen seien Zutrittsvorgaben für Geimpfte, Genesene und Getestete (3 G) mit der Option für 2 G nur für Geimpfte und Genesene aber weiterhin wichtig - ebenso wie das Einhalten von Hygieneregeln mit Abstand und Masken. Die Impfkampagne sei erfolgreicher als gedacht, sagte Spahn. Das biete zusätzlichen Schutz für Herbst und Winter.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) kann man von deutlich mehr Corona-Geimpften ausgehen aus als in der offiziellen Statistik angegeben. Es sei anzunehmen, dass unter Erwachsenen in Deutschland bis zu 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind und bis zu 80 Prozent bereits die zweite Dosis erhalten haben (Stichtag: 5. Oktober), heißt es in einem aktuellen RKI-Bericht. Die Schätzung beruhe auf Bürgerbefragungen und Meldedaten. Laut offizieller Impfquoten-Statistik haben bislang etwas weniger als 80 Prozent der über 18-Jährigen eine erste Dosis bekommen, etwas mehr als 75 Prozent bereits die zweite.

Es liege nahe, "dass die im Digitalen Impfquoten-Monitoring berichtete Impfquote als Mindest-Impfquote zu verstehen ist und eine Unterschätzung von bis zu fünf Prozentpunkten für den Anteil mindestens einmal Geimpfter beziehungsweise vollständig Geimpfter angenommen werden kann", schreibt das RKI. Zur Anschauung: Fünf Prozentpunkte in der Erwachsenenbevölkerung entsprechen grob überschlagen 3,5 Millionen Menschen.

Hintergrund ist, das in vom RKI durchgeführten Befragungen deutlich mehr Menschen angeben, bereits geimpft zu sein, als in der Statistik vermerkt sind. Das RKI nennt verschiedene Erkläransätze, unter anderem, dass in den Befragungen wenig impfbereite Menschen unterrepräsentiert sind. Zudem gibt das RKI an, dass Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen nicht an der Befragung teilnehmen können. "Es besteht die Vermutung, dass Sprachbarrieren auch zu einer geringeren Inanspruchnahme der Covid-19-Impfung führen." Zudem würden bestimmte Impfungen in der Statistik gar nicht erfasst. Bereits im August hatte das RKI von "gewisser Unsicherheit" bei der Interpretation von Impfquoten-Daten berichtet. (07.10.2021)

Klage gegen französische Corona-Maßnahmen scheitert vor Gericht

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Beschwerde gegen Test- und Nachweispflichten in Frankreich im Kampf gegen die Coronapandemie zurückgewiesen. Die Klage eines Mannes gegen den sogenannten Gesundheitspass sei unzulässig, entschied das Straßburger Gericht am Donnerstag.

Der Gesundheitspass ähnelt der deutschen 3-G-Regelung: Er weist eine überstandene Corona-Infektion, eine Impfung oder ein negatives Testergebnis nach und muss in Frankreich seit diesem Sommer etwa bei Restaurantbesuchen oder Fernzugreisen vorgelegt werden.

Der Kläger, ein Hochschuldozent aus Montpellier, hatte eine Bewegung gegen den Gesundheitspass ins Leben gerufen und machte vor Gericht geltend, die Nachweispflicht verstoße gegen das Verbot unmenschlicher Behandlung. Andere Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen rief er dazu auf, auf seiner Webseite vorgefertigte Beschwerden an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auszufüllen. Tausende solcher Klagen hängte er seiner eigenen an. Insgesamt gingen laut dem Straßburger Gericht bislang etwa 21 000 Beschwerden zu dem Thema ein, die ebenfalls wegen Formfehlern alle abgewiesen wurden.

Inhaltlich äußerten sich die Richter nicht zu der Klage des Mannes. Denn der Hochschuldozent habe nicht alle Klagemöglichkeiten in Frankreich ausgeschöpft - was Bedingung für eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist. Außerdem sei es ihm nicht darum gegangen, Recht zu bekommen, sondern darum, mit den massenhaften Klagen dem Gericht zu schaden. Er habe kundgetan, dass er einen "Stau, eine Verstopfung, eine Überflutung" habe auslösen wollen.

Zur Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Frankreich wird sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ebenfalls noch äußern. Eine Klage dagegen wurde der französischen Regierung vorgelegt, die nun dazu Stellung beziehen muss, wie das Gericht ebenfalls am Donnerstag mitteilte. Wann mit einem Richterspruch dazu zu rechnen ist, ist ungewiss. (07.10.2021)

Ärzte für Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen

In der Debatte um Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen hat sich Kassenärztechef Andreas Gassen für eine Aufhebung der Maskenpflicht ausgesprochen. "Aus meiner Sicht ist es vertretbar, in Schulen auf Masken zu verzichten", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gassen verwies zur Begründung auf die regelmäßigen Corona-Tests in den Schulen und auf unerwünschte gesundheitliche Folgen der Schutzmaßnahmen.

Auch der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, sprach sich für eine Aufhebung der Maskenpflicht zumindest für die jüngeren Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern aus. Zugleich forderte er verpflichtende Impfungen für das Lehrpersonal. "Viele Kinder leiden unter den ständigen Restriktionen. Erfahrungen zeigen, dass immer wieder Lehrende beziehungsweise Erwachsene die Infektionsquellen sind", sagte Weigeldt der Passauer Neuen Presse.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hatte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch gefordert, alle bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen, also auch das Maskentragen, zumindest bis Frühjahr 2022 beizubehalten.

Kassenärztechef Gassen sagte, durch die langen Phasen des Lockdowns, Social Distancing und des Maskentragens seien die Immunsysteme der Kinder mittlerweile so untrainiert, dass sie an Viren erkrankten, die ihnen früher nichts anhaben konnten. Besonders auffällig sei die hohe Zahl von Kindern, die wegen Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege im Krankenhaus behandelt werden müssten, so der Mediziner.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte vor dem Treffen der Kultusminister am Donnerstag und Freitag bundesweit einheitliche Regeln in dieser Frage. "Die GEW appelliert an die Kultusministerkonferenz, sich auf eine gemeinsame Linie beim Thema Maskenpflicht zu verständigen", sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem RND.

In einer Reihe von Bundesländern ist die Maskenpflicht an Schulen bereits gelockert. Zuletzt hatte die Landesregierung in Düsseldorf eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen vom 2. November an in Aussicht gestellt. Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens sei es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abzuschaffen, heißt es in einer Schulmail des NRW-Schulministeriums. Eine Maskenpflicht bestehe dann nur noch im übrigen Schulgebäude. Im Außenbereich gebe es bereits heute keine Maskenpflicht mehr.

Im Saarland und Bayern ist die Maskenpflicht im Unterricht bereits weggefallen, in Berlin müssen jüngere Schüler bis zur sechsten Klasse seit Montag im Unterricht keine Maske mehr tragen. (07.10.2021)

RKI: Inzidenz steigt leicht an

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es derzeit wenig Dynamik. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstagmorgen mit 62,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 62,3 gelegen, vor einer Woche bei 63,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11 644 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 68 Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - hatte das RKI am Mittwoch mit 1,65 (Dienstag 1,68) angegeben. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5. (07.10.2021)

Spahn: "Bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sind in Berlin gemeinsam vor die Öffentlichkeit getreten, um über den befürchteten Anstieg an Corona- und Grippe-Infektionen im Herbst und im Winter zu informieren. Im Zentrum stand das Thema Impfen. Ebenfalls mit dabei war dieses Mal der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens.

Das RKI hatte in seinem jüngsten Wochenbericht eine Zunahme bei den Corona-Zahlen vorhergesagt. Als Gründe nannte das RKI, dass es noch immer eine große Zahl ungeimpfter Menschen gebe und Kontakte in Innenräumen im Herbst zunähmen. Zudem fürchten Ärzte eine Grippewelle.

Gesundheitsminister Spahn sagte, man habe auch im vergangenen Jahr um diese Zeit einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen beobachten können. Der CDU-Politiker warnte, dass die in Deutschland erreichte Impfquote noch nicht für einen ganz sicheren Herbst und Winter reiche. Nur Impfungen könnten helfen, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang warb Spahn explizit für eine Grippeimpfung. Im vergangenen Herbst und Winter habe es nur sehr wenige Grippefälle in Deutschland gegeben. Das führe zu dem Paradox, dass deshalb in diesem Jahr eine geringere Grundimmunität in der Bevölkerung vorläge. Diese erhöhe das Risiko einer Grippewelle in diesem Jahr. Der Gesundheitsminister appellierte: "Bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen. Das ist kein harmloses Fieber."

Dieses Jahr stünden 27 Millionen Dosen Grippeimpfstoff zur Verfügung. Damit sei genug Impfstoff für alle da, für die eine Impfung empfohlen sei, aber auch darüber hinaus für alle, die sich impfen lassen wollten. Besonders über 60-Jährigen, chronisch Kranken und Schwangeren, aber auch medizinischem Personal wird eine Grippeimpfung empfohlen.

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warb für eine Grippeimpfung: "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser kommen wir durch diesen Herbst und Winter." Wieler betonte zudem, dass die Einhaltung der AHA-Regeln weiterhin für die Eindämmung sowohl von Covid-19- als auch Grippe-Infektionen wichtig sei. Nur wenn sich viele Erwachsene impfen ließen, könnten Kinder geschützt werden, die gegen das Coronavirus nicht geimpft werden könnten. Eine Grippeimpfung ist für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen. Derzeit gibt es bereits eine Häufung an Atemwegsinfekten bei Minderjährigen. Ärzte berichten davon, dass nun Infekte auftreten würden, die es wegen des teilweisen Lockdowns im vergangenen Winter und Frühjahr nicht gegeben habe.

Die Stiko hatte im September eine Empfehlung herausgegeben, nach der Impfungen gegen Corona und Grippe an einem Termin erfolgen können. Geraten wird zu einem Zeitpunkt ab Oktober. Ein anfänglich empfohlener zeitlicher Abstand von zwei Wochen zwischen der Corona- und der Grippeimpfung, sei nicht mehr nötig, sagte der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums vom Dienstag sind 64,7 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft. Die dafür nötigen Impfdosen erhielten bislang mehr als 53,8 Millionen Menschen. Mindestens eine erste Impfung bekommen haben mittlerweile 68,2 Prozent aller Einwohner. (06.10.2021)