In Deutschland ist noch kein Impfstoff für Kinder jünger als zwölf Jahre zugelassen. In den USA hat die Biontech-Impfung für Kinder eine Notfallzulassung bekommen.

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren bekommen. In Anschluss an die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA muss sich nun formell noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.

Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun - wie vom Weißen Haus bereits geplant - noch im November starten. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden.

Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt. (29.10.2021)

Österreichs Gesundheitsminister kündigt 2,5-G-Regel am Arbeitsplatz an

Aus der 3-G-Regel am Arbeitsplatz, die in Österreich ab 1. November gilt, soll laut Gesundheitsminister Mückstein bereits Mitte November eine "2,5-G" werden - also geimpft, genesen oder PCR-getestet. Das berichtet der österreichische Rundfunk ORF.

Der Stufenplan der österreichischen Regierung sieht vor, dass ab 400 belegten Intensivbetten Antigen-Tests nicht mehr als Testnachweis gelten. Ungeimpfte müssen dann einen aktuellen PCR-Labortest vorweisen.

Mückstein geht davon aus, dass Ende nächster Woche der Wert von 400 belegten Intensivbetten erreicht sein wird. Am Freitag lagen österreichweit 280 Covid-19-Patienten und -patientinnen auf Intensivstationen - um 15 mehr als am Vortag. Außerdem war mit mehr als 5800 Neuinfektionenein neuer Jahreshöchstwert gemeldet worden.

Deutlicher Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab einen Anstieg von 130,2 auf 139,2 bekannt. Innerhalb von 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter 24 669 Neuinfektionen. 121 Menschen starben.

Angesichts der Verbreitung des Coronavirus warnte das RKI in seinem jüngsten Wochenbericht vor einem wachsenden Risiko von Ansteckungen. "Bei den gegenwärtigen Sieben-Tage-Inzidenzen besteht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte." Es werde "dringend empfohlen", sich gegen Covid-19 impfen zu lassen und auf den vollständigen Impfschutz zu achten. Gemeint ist, dass man sich auch die zweite Spritze geben lassen sollte, die bei fast allen Corona-Impfstoffen vorgesehen ist.

Die Möglichkeit der Auffrischimpfung solle von den Gruppen genutzt werden, denen die Ständige Impfkommission dies empfiehlt, steht im Wochenbericht. Wer leichte Symptome habe, solle zu Hause bleiben und sich testen lassen, möglichst mit PCR, twitterte das RKI. Das gelte auch für Geimpfte. Nicht notwendige Kontakte sollten reduziert und die Verhaltensregeln zum Schutz vor Infektionen konsequent eingehalten werden.

Der Anteil Geimpfter sei in den vergangenen Wochen kaum noch gestiegen, hält das RKI fest. Unter Berufung auf eigene Berechnungen hieß es, ein "ausgeprägter Effekt" der Corona-Impfung zum Verhindern von Covid-19-Erkrankungen und -Krankenhausaufnahmen in Deutschland sei belegt. Das RKI verglich die jeweiligen Inzidenzen in der ungeimpften und der vollständig geimpften Bevölkerung.

Ergebnis: In der geimpften Bevölkerung habe sowohl die wöchentliche Inzidenz der Fälle mit Symptomen als auch die Inzidenz der Krankenhausaufnahmen deutlich unter den jeweiligen Werten der ungeimpften Bevölkerung gelegen, hieß es. Dies gelte für die beiden analysierten Altersgruppen (18 bis 59 und ab 60 Jahre) und im gesamten Untersuchungszeitraum von Mitte Juli bis Mitte Oktober.

Zur allgemeinen Corona-Lage heißt es im Bericht, dass der steigende Trend der Sieben-Tage-Inzidenzen vorige Woche in allen Altersgruppen sichtbar geworden sei. Sprunghafte Anstiege beträfen auch Ältere - bei den Menschen über 90 etwa stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenvergleich von 63 auf 108. Es habe erneut einen deutlichen Anstieg von Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen und medizinischen Einrichtungen gegeben, hieß es. "Die diesjährigen Fallzahlen sind deutlich höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres." Das RKI betont seit dem Sommer, dass es für Herbst und Winter mit steigenden Zahlen rechnet. (29.10.2021)

Stark steigende Neuinfektionszahlen in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut stark angestiegen. Binnen 24 Stunden wurden den Behörden zufolge 5861 neue Fälle gezählt. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage mit etwa 4000 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 313 Fälle pro 100 000 Einwohner. Der Bezirk Melk, etwa 90 Kilometer westlich von Wien, verzeichnete einen österreichischen Spitzenwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 Fällen pro 100 000 Einwohnern.

Zum Beispiel im Bundesland Tirol werden nun die Schutzmaßnahmen deutlich verstärkt. Vom 8. November an sei der Zutritt zu Großveranstaltungen ab 500 Personen sowie zur Nachtgastronomie nur noch für Genese und Geimpfte möglich, teilte das Land am Freitag mit. Ein Test reiche nicht mehr. Die Lage in den Krankenhäusern drohe kritisch zu werden. Es könne nicht mehr ausgeschlossen werden, dass in absehbarer Zeit Routine-Operationen verschoben werden müssen, sagte Landeshauptmann Günther Platter. Deshalb werde vorsorglich in Museen und Bibliotheken sowie im gesamten Handel für alle wieder eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt.

Bei einer immer stärkeren Auslastung der Intensivstationen drohen in ganz Österreich teils deutliche Einschränkungen, vor allem für alle Ungeimpften. Im Extremfall können diese bis zu einem Lockdown für diese Gruppe führen. (29.10.2021)

2-G-Regel auf Kölner Karnevalsbühnen

Im Kölner Karneval gilt auf der Bühne die 2-G-Regel. Alle Künstler müssten geimpft oder genesen sein, sagte ein Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval. Für die Zuschauer gelte bei Saalveranstaltungen mindestens 3G plus, das heißt, man muss entweder geimpft, genesen oder mit PCR-Test getestet sein. Der einzelne Veranstalter könne aber immer darüber hinausgehen und 2G festlegen. Für die Künstler, die an einem Abend meist bei unterschiedlichen Veranstaltungen aufträten, sei es deshalb praktisch gar nicht machbar, nicht geimpft oder genesen zu sein, sagte der Sprecher des Festkomitees. Im Düsseldorfer Karneval gilt bei Saalveranstaltungen generell 2G. (29.10.2021)

Sorge vor Corona-Auswirkungen wächst

Mit den stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen wächst in Deutschland die Sorge vor einer möglichen Ansteckung. In einer Umfrage des ZDF-Politbarometers gaben 40 Prozent der Befragten an, sie fühlten sich gesundheitlich gefährdet. Vor zwei Wochen waren es nur 31 Prozent. 57 Prozent halten ihre Gesundheit für nicht gefährdet. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet für den kommenden Winter eine neue Corona-Welle mit deutlich höheren Infektionszahlen.

Mit 62 Prozent spricht sich zudem die Mehrheit der Menschen dafür aus, dass in Restaurants, im Freizeit- und Kulturbereich bundesweit die 2-G-Regel gelten solle, sodass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen. 36 Prozent finden das nicht gut. 71 Prozent halten es außerdem für richtig, dass Erwachsene, die sich nicht impfen lassen wollen, für ihre Corona-Schnelltests bezahlen müssen. 28 Prozent sind dagegen. (29.10.2021)

Deutsche Bahn fordert Maskenpflicht bis Ostern

DB-Regio-Chef Jörg Sandvoß hofft in der Wintersaison auf weiter bestehende Maskenregelungen im öffentlichen Nahverkehr. "Die Masken werden konsequent getragen", sagte er auf einem ÖPNV-Branchentreffen in Frankfurt am Main. Im Sommer 2020 habe es in Großstädten noch ein größeres Problem mit Maskenverweigerern gegeben. "Das ist weg. Die Akzeptanz der Masken ist extrem hoch. Deswegen ist für uns wichtig, wenn die pandemische Lage jetzt ausläuft, dass es zumindest Regelungen gibt, dass wir im ÖPNV in der Wintersaison, bis Ostern, die Maskenpflicht aufrechterhalten." Momentan trage die Maske "definitiv zum Sicherheitsgefühl bei".

Das Vertrauen, den öffentlichen Nahverkehr trotz andauernder Pandemie nutzen zu können, sieht Sandvoß zurückgekehrt. "Wir sind jetzt auf einem Niveau von 70, teilweise 80 Prozent der Vor-Corona-Zeit." Im ländlichen Bereich sei es noch etwas weniger, in den Städten hingegen gebe es teilweise wieder mehr als 80 Prozent des Fahrgastaufkommens. "Wir haben viel in zusätzliche Hygiene und Sicherheit investiert", sagte er. (29.10.2021)