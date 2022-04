Bis Ende Juni droht in Deutschland dem Bundesgesundheitsministeriums zufolge die Vernichtung von etwa drei Millionen Dosen Corona-Impfstoff. Man habe momentan mehr Impfstoff zur Verfügung als genutzt werde und gespendet werden könne. Die internationale Impfstoffinitiative Covax nehme zum Beispiel zurzeit keine Spenden mehr an, sagte ein Ministeriumssprecher.

Dass der Impfstoff von Biontech länger gelagert werden könne, sei eine gute Nachricht. Deswegen gehe man bis Ende Juni nun nicht von zehn, sondern von drei Millionen Dosen aus, die vernichtet werden müssten. Zunächst hatte es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag geheißen, dass mehr als zehn Millionen Dosen bis Ende Juni ihr Verfallsdatum erreichen könnten. Zu den Kosten für vernichtete Dosen äußerte sich der Sprecher nicht. Das ließe Rückschlüsse auf Preise zu, die man nicht bekannt gebe.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hatte Deutschland Anfang April noch 77 Millionen Dosen Corona-Impfstoff auf Lager. Laut Impfdashboard wurden zuletzt nur noch einige Zehntausend Dosen pro Tag verabreicht. Im vergangenen Dezember waren es manchmal täglich mehr als eine Million Impfungen am Tag. (11.04.2022)

Shanghai lockert Lockdown

Die chinesische Hafenmetropole will den strikten Corona-Lockdown für die 26 Millionen Einwohner vorsichtig lockern. Nach einer Ankündigung der Stadtregierung von Shanghai werden Nachbarschaften oder Gebäudekomplexe je nach Zahl der Infektionen in drei Kategorien aufgeteilt. Nur wo es in den vergangenen zwei Wochen keine Fälle gegeben hat, wird die Ausgangssperre aufgehoben und lediglich von einem "Vorbeugungsgebiet" gesprochen. Dazu zählen 7565 Wohnkomplexe - gut 40 Prozent.

Es wurden ferner 2460 "kontrollierte Areale" identifiziert, in denen in den vergangenen sieben Tagen keine Infektionen entdeckt worden sind. Hier dürfen sich die Bewohner zumindest auf dem Gelände der Wohnanlage im Freien bewegen. Keinerlei Lockerung gibt es für 7624 "geschlossene Nachbarschaften", die in den vergangenen sieben Tagen Ansteckungen verzeichnen mussten. Die Bewohner müssen dort weiter in ihren Wohnungen bleiben.

Wie schnell die neuen Regeln umgesetzt werden und wie viele Menschen tatsächlich davon profitieren, ist unklar. Laut Mitteilung werden die Stadtbezirke "schrittweise" die Liste mit den Gebieten mitteilen und "in einem angemessenen Zeitraum" abgrenzen. Doch wird der Status sofort geändert, wenn wieder Fälle auftreten. Die Stadtverwaltung rief die Bewohner, die sich frei bewegen können, dazu auf, größere Versammlung zu meiden und sich zudem weniger mobil zu bewegen.

Der teilweise seit zwei Wochen geltende Lockdown hat die Zahl der neuen Ansteckungen in Shanghai bisher nicht verringert. Die Metropole zählte am Sonntag mit 26 000 Fällen einen Höchststand. Die Mehrheit ist asymptomatisch. Wer infiziert ist, muss aber in Quarantäne. Dafür sind in Shanghai Messehallen umgebaut worden. Wegen Problemen mit der Versorgung der Menschen oder auch der Trennung von Kindern von ihren Eltern gibt es in der Stadt viel Unmut. Mit sich schnell verbreitenden Omikron-Variante BA.2 wird Chinas Null-Covid-Strategie auf eine harte Probe gestellt. Das bevölkerungsreichste Land erlebt gerade die schlimmste Corona-Welle seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. (11.04.2022)

SZ-Korrespondentin Lea Sahay hat ausführlich über die Lage in Shanghai berichtet:

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1080

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen 30 789 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 10 340 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 41 129 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 22,67 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1080,0 von 1097,9 am Vortag. 13 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 131 728.

Die Infektionszahlen haben derzeit nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (11.04.2022)