SPD, Grüne und FDP wollen an diesem Montag eine rechtliche Grundlage für die weitere Bekämpfung der Corona-Pandemie präsentieren. Der Bundestag will am Donnerstag in erster Lesung über ein neues Infektionsschutzgesetz beraten. Erste Details aus dem Entwurf werden unterdessen bereits bekannt.

Am 25. November läuft der Sonderstatus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aus. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt lehnte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" eine Verlängerung ab. Sie betonte, notwendig sei eine Lösung, die ausreichend und auch angesichts einer Mehrheit geimpfter Menschen in Deutschland auch rechtssicher sei.

Aus Fraktionskreisen hatte es am Wochenende geheißen, die drei möglichen Koalitionspartner wollten unter anderem neue Regelungen zum Testangebot festschreiben. Vertreter von Grünen als auch von der FDP haben sich bereits dafür ausgesprochen, Corona-Bürgertests im Winterhalbjahr wieder kostenfrei anzubieten.

Offenbar soll es keine bundesweite 2-G-Regel geben. Katrin Göring-Eckardt sagte dazu in der ARD, das lasse sich aus ihrer Sicht nicht rechtssicher bundesweit machen.

Wie die Bild am Sonntag zudem unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, erwägen SPD, Grüne und FDP unter anderem eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen - unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind. Z

udem berichtet die Zeitung, dass es in dem Entwurf mehr Krankentage für Eltern geben soll, wenn Kinder wegen Infektion, Quarantäne oder Kita-Schließungen zu Hause betreut werden müssen.

Inzidenz steigt auf höchsten Wert seit Beginn der Pandemie

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 201,1 an. Der bisherige Maximalwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22.12.2020 mit 197,6 erreicht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 191,5 gelegen, vor einer Woche bei 154,8 (Vormonat: 63,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 15 513 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 9658 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 23 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 3,91 an (Donnerstag: 3,73). Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5.

Anders als im vergangenen Winter sind mittlerweile viele Menschen geimpft, insbesondere unter den besonders gefährdeten Hochbetagten ist die Impfquote hoch. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Intensivmediziner sind angesichts des rasanten Anstiegs der Inzidenz in den vergangenen Tagen dennoch beunruhigt. (08.11.2021)

Zahl an Corona-Intensivpatienten könnte sich bald verdoppeln

Mediziner befürchten eine Verdopplung der Corona-Patienten auf Intensivstationen. Schon jetzt müssten mit knapp 2500 Fällen genauso viele Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr bei der zweiten Corona-Welle, sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), der Augsburger Allgemeinen. In den kommenden Wochen werde sich die Zahl voraussichtlich fast verdoppeln, wenn die Neuinfektionen weiter so steigen wie bisher. "Bei einer Inzidenz von 300 erwarten wir bundesweit etwa 4500 Covid-Patienten mit großen regionalen Unterschieden", warnte Karagiannidis.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnte: "Eine weitere Verdoppelung würde zahlenmäßig weit über den Höchstwerten der vergangenen Wellen liegen und von unserem Gesundheitssystem in Deutschland nicht mehr verkraftet werden." Eine der Hauptursachen sieht der CSU-Politiker in der niedrigen Impfquote. "Auch in Bayern fluten insbesondere die Ungeimpften unsere Krankenhäuser. Zu mehr als 90 Prozent sind das Patienten, die die Chance auf eine Impfung bis heute ausgeschlagen haben", sagte Holetschek.

Intensivmediziner Karagiannidis hält längerfristige Voraussagen über den Verlauf der Pandemie für schwierig. Man könne anhand der Inzidenzen relativ klar vorhersehen, was in den kommenden Wochen passiere. "Was wir nicht vorhersehen können, ist, auf welchem Niveau das Ganze zum Stillstand kommt", sagte er. So sei unklar, welchen Effekt 2-G-Regeln und Auffrischungsimpfungen hätten oder ob die Bevölkerung ihr Verhalten ändere. (08.11.2021)

Lehrerverband warnt vor Kontrollverlust über Virus an Schulen

Der Deutsche Lehrerverband warnt angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vor einem Kontrollverlust über das Pandemie-Geschehen an den Schulen. "Es gibt erschreckende Inzidenzen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Gefahr, die Kontrolle darüber zu verlieren, sei immens.

Meidinger plädierte dafür, weiter an der Maskenpflicht festzuhalten: "Ich halte es für höchst bedenklich, wenn Bundesländer sich entgegen der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts von der Maskenpflicht an Schulen verabschieden, obwohl die Infektionen bei Schulkindern durch die Decke gehen." Studien zeigten, dass die Maskenpflicht die Schulen sicherer mache. Die Verantwortlichen in den Ländern dürften die eigenen politischen Wünsche nicht über die wissenschaftliche Expertise stellen, mahnte der Verbandspräsident. (08.11.2021)

Österreich: 2 G soll bis 2022 gelten

In Österreich werden angesichts rekordhoher Neuinfektionen die soeben verschärften Corona-Maßnahmen wohl über Weihnachten und den Jahreswechsel hinaus gelten. Kanzler Alexander Schallenberg geht nicht davon aus, dass die Situation so sei, dass die Maßnahmen wieder zurückgenommen werden könnten. "Also es wird wohl ein 2-G-Weihnachten werden", sagte er der Kronen Zeitung. Vizekanzler Werner Kogler fügte hinzu: "Allerhöchstwahrscheinlich werden wir zu Weihnachten und zu Silvester noch 2 G haben."

Österreich verzeichnet derzeit täglich Neuinfektionen von fast 10 000 und hat erst vor wenigen Tagen mit der Ankündigung einer landesweiten 2-G-Pflicht darauf reagiert. Von Montag an dürfen nur noch Geimpfte und Genesene etwa Gaststätten, Hotels, Kultureinrichtungen und Sportstätten besuchen - auch die Skilifte des Wintersportlandes bleiben ihnen vorbehalten.

Nach der Ankündigung der Maßnahme am Freitag stieg die Wartezeit in der größten Impfstraße Wiens auf eineinhalb Stunden. Im Salzburger Land holten sich am Samstag knapp 1400 Menschen spontan ohne Termin einen Piks - in den Wochen zuvor waren es nur 2000 pro Woche gewesen. Auch in anderen Regionen wie Vorarlberg war der Andrang groß.

Noch ist etwa ein Drittel der Österreicher nicht immunisiert, und die niedrige Impfquote gilt als Hauptgrund dafür, dass Österreichs Krankenhäuser und deren Intensivstationen in der vergangenen Woche immer mehr Covid-Patienten behandeln mussten. (07.11.2021)