Von Jens Schneider

In den Schreiben kommt Wut zum Vorschein. Wut, Unverständnis und auch Ratlosigkeit: Wie lange soll das jetzt noch gehen? Mit Corona, mit den Masken, den Schließungen? Dutzende erreichen das Büro jeden Tag, so viele Briefe hat es früher nie gegeben, vor der Pandemie. Es sind Massenmails, aber auch sehr persönliche Schreiben. Viele Bürger wollen den Abgeordneten belehren, der wohl nicht wisse, dass alles ganz anders sei mit dem Virus. Einige drücken Verzweiflung aus. Sie schreiben über die Not ihrer Kinder, die schon lange nicht in die Schule konnten. Kann er sich das nicht vorstellen?