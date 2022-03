Die sogenannte Hotspot-Regel für Corona-Maßnahmen sorgt bei manchen Landesregierungen angesichts zahlreicher Neuinfektionen für Verärgerung. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den 16 Ländern ergab, herrscht große Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen zur Feststellung von Hotspots mit hohen Infektionen derzeit erfüllt sind oder nicht.

In Hotspots sind unter bestimmten Bedingungen zwar auch nicht mehr alle früheren Schutzmaßnahmen möglich, aber mehr als im Rahmen des Basisschutzes. Mecklenburg-Vorpommern erklärte bereits das ganze Land bis Ende April zum Hotspot. Hamburg hat dasselbe vor. Hingegen sehen andere Länder wie Baden-Württemberg und Niedersachsen im Moment trotz der Rekorde bei den Neuinfektionen keine rechtliche Handhabe für eine Hotspot-Regelung, obwohl sie eine Beibehaltung der Maßnahmen begrüßen würden. Wieder andere sind gegen eine Verlängerung der bisher geltenden Maßnahmen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte an, bei einer Gesundheitsministerkonferenz an diesem Montag solle mit den Ländern darüber gesprochen werden, die Hotspot-Regelung gangbar zu machen.

Am Wochenende hat die bundesweite Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie die Marke von 20 Millionen überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) bekannt gab, sank der Wert der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner leicht auf 1723,8 - allerdings sind darin keine Daten aus Baden-Württemberg und Brandenburg enthalten.