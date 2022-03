Deutschland stellt für die weltweite Corona-Impfkampagne weitere umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro bereit. Das sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag nach Beratungen der G7-Staaten. Das Geld soll demnach an die internationale Initiative Act Accelerator (Act-A) zur Beschaffung und Verteilung von Diagnostika, Heilmitteln und Impfstoffen gegen Covid-19 gehen. Ein Teil von Act-A ist die Covax-Initiative, über die vor allem arme Länder mit Impfstoffen versorgt werden. Vor drei Wochen hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beklagt, dass Act Accelerator noch etwa 14 Milliarden Euro fehlten, und Geber aufgefordert, die Finanzlücke zu schließen.