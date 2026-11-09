Als Murat Kurum am Montagmorgen um kurz nach elf Uhr in Antalya den Saal betritt, in den ersten Minuten des 31. Weltklimagipfels, kurz COP 31, da läuft wieder und wieder die Hymne. Keine Nationalhymne, das nicht, sondern der Song zum Gipfel. Er heißt „Let’s COP“ und erinnert leicht an einen Fußball-WM-Song, nur dass es im Refrain um die Erderwärmung geht. „Bring down the heat“, heißt es da, „make it drop.“ Runter mit der Hitze. Vom Refrain dauert es dann nur fünf Sekunden bis zu einem kleinen Eigenlob des Gastgeberlandes: „Türkiye shines, we don‘t stop.“ Die Türkei, sie glänze also.