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COP31 in Antalya„Die Einzigen, die Energiesicherheit leben, sind die Ukrainer“

Lesezeit: 4 Min.

Um ihr Energiesystem resilienter gegen russische Angriffe zu machen, baut die Ukraine Windparks, wie hier in der Region Lwiw im Westen des Landes.
Um ihr Energiesystem resilienter gegen russische Angriffe zu machen, baut die Ukraine Windparks, wie hier in der Region Lwiw im Westen des Landes.
Foto: MARIAN PAVLYK/AFP

Mitten im Krieg baut die Ukraine riesige Windparks. Auf der Weltklimakonferenz zeigt sich: Erneuerbare Energien helfen dem Land gegen Russland – und Europa könnte sich viel abschauen.

Von Christoph von Eichhorn

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Der Film beginnt mit Dunkelheit. Da sind Passanten in Kiew, die mit Taschenlampen den Weg ausleuchten, weil der Strom nach einem russischen Angriff ausgefallen ist. Kräne hieven Reparaturtrupps nachts zu Stromleitungen hinauf, um diese zu flicken. Man sieht ausgebombte Häuser, aber dann: neue Windräder, Container voller Energiespeicher und schicke Einfamilienhäuser, die Dächer vollgepackt mit Solarpaneelen.

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