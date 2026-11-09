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COP 31 in AntalyaAuf der Klimakonferenz fehlt nicht nur der Kanzler

Lesezeit: 4 Min.

Konferenzteilnehmer aus Vanuatu vor dem Gebäude der COP 31 in Antalya, Türkei. Der Inselstaat im Südpazifik ist eines der vom Klimawandel am stärksten bedrohten Länder.
Konferenzteilnehmer aus Vanuatu vor dem Gebäude der COP 31 in Antalya, Türkei. Der Inselstaat im Südpazifik ist eines der vom Klimawandel am stärksten bedrohten Länder.
Burak Kara/Getty Images

Bei der Konferenz in Antalya ist wenig Entschlossenheit zu sehen, die Erderwärmung aufzuhalten; zudem mangelt es am Geld für Klimaanpassungen ärmerer Länder. In einem Bereich gibt es immerhin einen Hoffnungsschimmer.

Von Christoph von Eichhorn und Thomas Hummel, Antalya

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Der erste Auftritt der Bundesregierung bei der Weltklimakonferenz in Antalya wirkt erst einmal so, als hätte sie eine Antwort auf die Jugendproteste der vergangenen Wochen gefunden. „Time for Tomorrow – Zeit für Zukunft“ steht da am Montagmorgen groß am deutschen Stand in dem neuen Messegelände am Stadtrand. „Wir treten hier stark und geschlossen an“, sagt Heike Henn, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und Leiterin der deutschen Verhandlungsdelegation. Was zuletzt doch einige in Zweifel zogen.

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