Bis Sonntag verhandeln die Staaten in Antalya, aber eine gemeinsame Linie finden sie nicht. Am Ende stellen sich die Europäer gegen eine Erklärung, in der noch nicht einmal die Wurzel des Klimaproblems erwähnt wird.

Am Ende ist es noch ein Rekord für die Klimakonferenz in Antalya, wenngleich ein zweifelhafter. Mit mehr als 46 Stunden überzog sie so sehr wie keine jemals zuvor. Und nach diesen zähen Stunden endet sie auch ohne ihr zentrales Ergebnis: Auf ein gemeinsames Schlussdokument konnten sich die Staaten nicht einigen. Seit dem Scheitern der Klimakonferenz von Kopenhagen 2009 war kein Gipfel mehr so erfolglos wie dieser.