Bei der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya haben sich die Delegationen nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Es seien keine Beschlüsse gefasst worden, sagte Konferenz-Präsident Murat Kurum.

Zuletzt hatte es starke Kritik gegeben gegen das mangelnde Engagement für eine Abkehr von fossilen Energien wie Kohle, Öl und Erdgas. Hier hatten Verhandlungskreisen zufolge vor allem ölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien blockiert. Die EU und eine Reihe verbündeter Länder, darunter kleine Inselstaaten, afrikanische und lateinamerikanische Länder, hatten hingegen in der Schlussphase der Konferenz ultimativ mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz gefordert.

EU, Deutschland und Frankreich lehnen Abschlussentwurf ab

Die EU, Deutschland und Frankreich hatten den Abschlussentwurf für die Klimakonferenz am Sonntagvormittag zurückgewiesen. „Wir werden keine Abschlusserklärung akzeptieren, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt“, sagte der irische Klimaminister Darragh O’Brien im Namen der EU-Ratspräsidentschaft. Kohle, Öl und Gas sind die Haupttreiber der Klimakrise.

Deutschland erteilte dem Entwurf bereits vor Beginn des Abschlussplenums eine Absage. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte, die finale Fassung der Erklärung sei „für Deutschland nicht zustimmungsfähig“. Er warnte vor einem Rückfall hinter bereits erreichte Vereinbarungen. Die französische Umweltministerin Monique Barbut wies die neuen Vorschläge ebenfalls als inakzeptablen Rückschritt zurück.

Längste Klimakonferenz jemals

Vorausgegangen waren rund zwei Wochen zunehmend zäher Verhandlungen. Am frühen Sonntagmorgen präsentierten die beiden Präsidentschaftsländer Australien und die Türkei den neuen Entwurf für die Abschlusserklärung. Der neue Text erkennt ausdrücklich an, dass die Staaten ihr in Paris 2015 angestrebtes Ziel reißen werden, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Zugleich werden Öl, Kohle und Gas nicht ausdrücklich erwähnt – anders als von der deutschen Delegation und vielen Klimaschutzverbänden erhofft.

Die Weltklimakonferenz hätte eigentlich am Freitagabend enden sollen. Der Gipfel hat den bisherigen Rekord als längste derartige Veranstaltung gebrochen. Am Sonntagnachmittag ging es in die 45. Stunde der Verlängerung. Die bisher längste UN-Klimakonferenz fand 2019 in Madrid statt und endete nach 44 Stunden Verlängerung. Die Konferenz in Antalya hatte am 9. November begonnen.