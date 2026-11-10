Dharam Raj Uprety ist aus Nepal nach Antalya gekommen mit einer Kernbotschaft: „Die extremen Klimaereignisse nehmen in einem Maß zu, das unsere Möglichkeiten der Vorbereitung und der Anpassung übersteigt.“
COP31 in AntalyaWie sich die Welt auf die Klimakatastrophe vorbereitet
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Wegen der fortschreitenden Erderhitzung richtet sich bei der Klimakonferenz in Antalya der Blick auf Frühwarnsysteme und Vorsorge. Doch das Beispiel Nepal zeigt: Manchmal hilft auch das nicht.
Von Thomas Hummel, Antalya
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