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COP31 in AntalyaWie sich die Welt auf die Klimakatastrophe vorbereitet

Lesezeit: 3 Min.

Dharam Raj Uprety, Chef der nepalesischen Behörde für Katastrophen-Risikomanagement, berichtet in Antalya von den Erfahrungen seines Landes.
Dharam Raj Uprety, Chef der nepalesischen Behörde für Katastrophen-Risikomanagement, berichtet in Antalya von den Erfahrungen seines Landes.
Foto: Kaan Soyturk/REUTERS

Wegen der fortschreitenden Erderhitzung richtet sich bei der Klimakonferenz in Antalya der Blick auf Frühwarnsysteme und Vorsorge. Doch das Beispiel Nepal zeigt: Manchmal hilft auch das nicht.

Von Thomas Hummel, Antalya

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Dharam Raj Uprety ist aus Nepal nach Antalya gekommen mit einer Kernbotschaft: „Die extremen Klimaereignisse nehmen in einem Maß zu, das unsere Möglichkeiten der Vorbereitung und der Anpassung übersteigt.“

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