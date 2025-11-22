Andre Corrêa do Lago weiß um die Enttäuschung. Er strahlt trotzdem. „Wir wissen, dass viele von euch mehr wollten“, sagt do Lago, der Präsident der Klimakonferenz Nummer 30 in Belém. Gerade hat er das letzte Mal den Hammer fallen lassen, formal ist nun alles angenommen, die Konferenz könnte jetzt ausklingen. Aber da ahnt er noch nicht, wie groß die Enttäuschung ist.