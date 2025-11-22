Zum Hauptinhalt springen

Weltklimakonferenz„Welche Botschaft senden wir damit der Welt?“

Lesezeit: 4 Min.

Mit Plakaten forderten Aktivisten die Teilnehmenden der Weltklimakonferenz zum Handeln auf.
Mit Plakaten forderten Aktivisten die Teilnehmenden der Weltklimakonferenz zum Handeln auf. (Foto: Andre Penner/AP)

Nach schwierigen Verhandlungen einigen sich die Staaten in Brasilien auf den kleinsten möglichen Nenner. Manches Teilnehmerland ist enttäuscht – aber an einer dramatischen Wendung schrammt man immerhin knapp vorbei.

Von Michael Bauchmüller, Belém, Belém

Andre Corrêa do Lago weiß um die Enttäuschung. Er strahlt trotzdem. „Wir wissen, dass viele von euch mehr wollten“, sagt do Lago, der Präsident der Klimakonferenz Nummer 30 in Belém. Gerade hat er das letzte Mal den Hammer fallen lassen, formal ist nun alles angenommen, die Konferenz könnte jetzt ausklingen. Aber da ahnt er noch nicht, wie groß die Enttäuschung ist.

