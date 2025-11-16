In Belém geht die Klimakonferenz in die entscheidende Woche. Die Aussichten könnten schlechter sein, denn viele Staaten pochen auf deutlich mehr Klimaschutz. Ob sie sich durchsetzen können?

André Corrêa do Lago ist kein Mann flammender Appelle, noch nicht. Am Samstagabend fasst do Lago, brasilianischer Spitzendiplomat und als solcher gerade Präsident der Klimakonferenz in Belém, die Lage denkbar nüchtern zusammen: „Ich bin ermutigt durch die Woche, die hinter uns liegt“, sagt er vor dem Plenum. Ein Erfolg sei möglich. „Aber wir verstehen die Komplexität des Prozesses.“ Und komplex ist der Prozess, mit dem do Lago nun jonglieren muss. Eine Woche bleibt ihm dafür noch.