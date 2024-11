Mukhtar Babayev nuschelt die letzten Sätze dahin, dann fällt der Hammer. „Sehe keine Einwände … dann ist es so beschlossen.“ Zack. Babayev verzieht keine Miene. So endet der Streit, der die Konferenz tage- und stundenlang in Atem gehalten hat; jedenfalls endet er scheinbar. Mit dem trockenen Hammerschlag hat Babayev, der Umweltminister Aserbaidschans und damit Präsident der Klimakonferenz , gerade das schwierige Finanzkapitel für beschlossen erklärt.

Dann meldet sich Indien, und die indische Delegierte ist sauer. Babayev habe ihr Land „weggehämmert“, er habe Indien nicht zu Wort kommen lassen. Am Sonntagmorgen um 3 Uhr ist plötzlich Drama auf der Klimakonferenz. Indien ist mächtig, und jetzt ist Indien auch noch enttäuscht. „Vertrauen ist die Basis von allem“, sagt die Diplomatin. Und dieses Vertrauen sei nun gestört. Auffällig viele Entwicklungsländer applaudieren.

Zu dieser Stunde sind einige in dem großen Plenarzelt am Rande Bakus mit den Nerven schon ziemlich runter. Denn was hier sichtbar wird, hat die Konferenz die Tage zuvor nonstop gequält. Einerseits der Graben zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, den die Inderin noch einmal genussvoll vertieft. Andererseits das Gefühl bei vielen Staaten, nicht richtig Gehör zu finden bei Babayev und seinem Team. Am Samstagnachmittag schon hatten Inselstaatler und Delegierte der ärmsten Länder kurz den Aufstand geprobt und eine Sitzung verlassen – weil sie mit ihren Einwänden nicht vordrangen. All das bricht sich nun Bahn.

„Der Globale Süden wird gezwungen, auf klimafreundliche Technologien umzusteigen“, findet die Inderin etwa, „obwohl es uns Wachstum kostet.“ Was dagegen nun als Ziel für die Klimafinanzierung vereinbart sei, sei „zu gering und zu fern“. Mehr noch, die ganze Vereinbarung sei eine „optische Täuschung“.

300 Milliarden Dollar zur Klimafinanzierung

Die Vereinbarung, die nun bleibt, ist ein sechsseitiger Beschluss über das neue „quantifizierte Ziel“ für die internationale Klimafinanzierung. Dahinter verbergen sich Mittel, die wohlhabende Staaten bereitstellen, damit weniger wohlhabende entweder in klimafreundliche Technologien investieren können oder mit den Folgen der Klimakrise zurechtkommen. Solche Transfers gab es bisher auch schon, zuletzt flossen dafür jährlich 100 Milliarden Dollar. Nur zum kleineren Teil handelt es sich dabei um öffentliche Mittel, der Rest kommt zum Beispiel in Form zinsgünstiger Kredite von Entwicklungsbanken oder auch aus privaten Investitionen, die dadurch angestoßen wurden. Bis 2035 soll dieses Ziel nun auf 300 Milliarden Dollar „mindestens“ anwachsen. Entwicklungsländer und Inselstaaten hatten dagegen 1,3 Billionen Dollar im Jahr gefordert.

Wie die 300 Milliarden Dollar zustande kommen sollen, ist aus dem Papier nicht leicht herauszulesen. Grundsätzlich sollen die Geldflüsse ähnlich aussehen wie bisher. Nur werden nun Schwellenländer aufgefordert, sich mitzubeteiligen. Auch Entwicklungshilfe, die sie leisten, soll einfließen. Damit soll vor allem China endlich in den Kreis der Zahler einbezogen werden, ebenso wie reiche Golfstaaten. Auch sollen große Entwicklungsbanken wie die Weltbank künftig die Einlagen von Ländern wie China nutzen können, um damit billige Kredite für den Klimaschutz zu besichern. So jedenfalls ist der Plan. Die Kreditsumme könnte so um 30 Prozentpunkte wachsen.

Ob sich so die 300 Milliarden Dollar erreichen ist unklar – zumal sie in dem Beschluss nur ein Zwischenziel sind. Bis zur nächsten Klimakonferenz im brasilianischen Belém im kommenden Jahr soll eine „Roadmap“ stehen, wie sich auch die geforderten 1,3 Billionen mobilisieren ließen. Die „Roadmap“ ist die fantasievolle Umschreibung des Vertröstens, aber immerhin sind auch einige Ideen enthalten, wie sich mehr Geld aufbringen ließe. Etwa durch innovative Finanzinstrumente wie Steuern auf die Förderung fossiler Ressourcen oder den internationalen Flugverkehr. „Es gibt jetzt immerhin einen Prozess, wie wir zu den 1,3 Billionen kommen können“, sagt Christoph Bals, Chef der Entwicklungsorganisation Germanwatch. Angesichts der weltpolitischen Lage sei das schon ein Erfolg.

Das alles kann aber weder die Inderin besänftigen noch die Delegierte aus Nigeria, sie ergreift kurz danach das Wort. Nur mit 300 Milliarden Dollar nach Hause zu gehen, sei „eine Beleidigung“, findet sie. Und dass die auch erst 2035 erreicht werden müssten, sei ein Witz. Aber sie alle reden, nachdem der Hammer gefallen ist, die Entscheidung können sie nicht mehr rückgängig machen. Indien, immerhin das bevölkerungsreichste Land der Erde, könnte sich jetzt auf die Hinterbeine stellen, lässt es aber bleiben. Zumindest diesen Erfolg kann Babayev einfahren.

Für nationale Klimaschuttziele wird wenig erreicht

In anderen Feldern sieht das nicht ganz so gut aus. Eigentlich sollte die Konferenz auch den Ton setzen für die nächste Welle nationaler Klimaschutzziele. Im Pariser Klimaabkommen sollen diese Ziele alle fünf Jahre dafür sorgen, dass der Kampf gegen die Erderwärmung doch noch klappt, indem sie regelmäßig aufgestockt werden. Im nächsten Jahr müssen die Staaten deshalb neue Ziele vorlegen, die Konferenz in Baku sollte dafür eigentlich die Leitplanken setzen.

Doch ein Staat hat nach Kräften dafür gesorgt, das zu unterlaufen: Saudi-Arabien. Das Königreich sperrte sich gegen Formulierungen, für die es im vorigen Jahr in Dubai noch gestimmt hatte – zum Abschied von fossiler Energie. In zwei Dokumenten, die sich um den tätigen Klimaschutz und damit die Vermeidung fossiler Emissionen drehten, sollte die Formulierung plötzlich nicht mehr auftauchen. Wohl aber die Würdigung fossiler Energien für den „Übergang“. Damit wären die Beschlüsse in Baku schwächer ausgefallen als die von Dubai – und fanden in den letzten Stunden keine Mehrheit mehr. Wie eine ganze Reihe von Beschlüssen wurden auch diese auf die nächste Klimakonferenz vertagt.

Zumindest für Babayev ist der Job damit getan. Zum Schluss lobte er noch das segensreiche Tun seines Staatschefs Ilham Alijew, obwohl der schon zum Auftakt das Hohelied von Öl und Gas gesungen hatte. „Seine Führung hat sichergestellt, dass es ein Erfolg wird.“ Auch einen Namen für das am Ende dürftige Paket hatte sich Babayev schon ausgedacht: den „Baku-Pakt der Klima-Einigkeit“. Wäre in Baku von dieser Einigkeit nur mehr zu spüren gewesen.