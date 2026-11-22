Die UN-Klimakonferenz, die COP 31, ist in diesem Jahr gescheitert. Unter anderem haben Deutschland, Frankreich und die EU den letzten Entwurf der Abschlusserklärung abgelehnt. Vor allem, weil darin die fossilen und klimaschädlichen Energieträger Öl, Gas und Kohle nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Das sei „nicht zustimmungsfähig“, hat der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) gesagt. Ob die COP 31 im türkischen Antalya trotzdem etwas für den Kampf gegen die Klimakrise gebracht hat, erklärt der SZ- Klimapolitik -Experte, Michael Bauchmüller, der in den vergangenen Tagen bei der Klimakonferenz dabei war. Er sagt, dass nicht nur die ölproduzierenden Länder deutlich geworden sind, sondern auch die Länder, die beim Klimaschutz mehr Tempo wollen.

Weitere Nachrichten: Femizid soll künftig Mordmerkmal sein; Russischer Tanker brennt in finnischen Gewässern.

Zum Weiterlesen:

Das Interview mit Christoph Bals, der bisher jede UN-Klimakonferenz miterlebt hat, gibt es hier.

Der Kommentar von Michael Bauchmüller zur diesjährigen Klimakonferenz ist hier zu finden.

Der Kommentar zu Elon Musks Demokratie-Verachtung ist hier verlinkt.

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Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Anna Bolten

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ARD.

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