Lange sieht es so aus, als müsste der Gipfel in Scharm El-Scheich scheitern. Doch nach chaotischen Verhandlungen gelingt den ägyptischen Gastgebern noch eine Überraschung.

Von Michael Bauchmüller

Sameh Shoukry kann kein großes Problem erkennen: "Alle sind gleichermaßen unzufrieden", sagt Ägyptens Außenminister am Samstagmittag. "Es gibt eben nicht die eine perfekte Lösung." Shoukry ist der Präsident der Klimakonferenz im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich - und zu diesem Zeitpunkt deutet nichts darauf hin, als würde er die Knoten noch zerschlagen können.

Vor allem drei Fragen beschäftigen den Gipfel in den letzten Stunden:

Erstens, wie die Staaten in den nächsten Jahren die Minderung von Treibhausgasen vorantreiben - denn vom Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sind sie Lichtjahre entfernt.

Zweitens, wie die Verursacher des Klimawandels für Schäden aufkommen, die besonders verletzliche Staaten schon heute erleiden - und welche Verantwortung der mittlerweile größte Emittent, China, dabei übernimmt.

Und drittens, wie stark sich die Staaten in einem Schlussdokument zum Klimaschutz bekennen - oder ob sie womöglich hinter die Abmachungen von Glasgow zurückfallen.

Dass eine Klimakonferenz in die Nachspielzeit geht, ist an sich nicht ungewöhnlich. Dass sie in der verbleibenden Zeit so viele offene Fragen zu lösen hat, und obendrein so grundsätzliche, ist ungewöhnlich. "Die Welt schaut zu", sagt Shoukry am Mittag. "Und die Zeit ist nicht auf unserer Seite."

Letzteres freilich könnte auch an der Verhandlungsführung der Ägypter liegen. Denkbar spät erst präsentierte sie konkrete Textvorschläge für die Streitpunkte, die Grundlage für jede Verhandlung. Und das noch nicht einmal so, dass sich die Delegationen ernsthaft damit beschäftigen konnten. In der Nacht zu Freitag durften die Verhandler neue Texte nur auf einem Ipad lesen, das ihnen unter die Nase gehalten wurde - fotografieren verboten. Es ist ein neuer Höhepunkt einer insgesamt chaotischen Klimakonferenz. "Manchmal frage ich mich, ob die Gastgeber hier überhaupt ein Ergebnis wollen", sagt ein erfahrener Verhandler.

Doch am Nachmittag ändert sich die Lage. Shoukry hat neue Texte veröffentlicht, sie enthalten für jeden etwas. Ein Arbeitsprogramm bis 2030 findet sich darin, wie sich die Europäer das gewünscht hatten, es soll das 1,5-Grad-Ziel erreichen helfen. Auch eine Formulierung, die Staaten vor einer schärferen Gangart im Klimaschutz verschont hätte, ist verschwunden. Noch am Morgen hatte dieser Passus Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf die Barrikaden gebracht. "Wenn andere den 1,5-Grad-Pfad hier beerdigen wollen, sagen wir klar: Da machen wir nicht mit."

Auch beim Umgang mit Schäden des Klimawandels geraten mit den neuen Texten Dinge in Bewegung. So soll ein Fonds entstehen, um diese Schäden zu kompensieren. Dafür war zuletzt die EU eingetreten. Allerdings finden sich zwei zentrale Forderungen der Europäer darin nicht mehr: Weder kommt der Fonds nur besonders verletzlichen Staaten zugute, sondern prinzipiell allen Entwicklungsländern. Noch würde zwangsläufig China zu einem der Geber für diesen Fonds. Die Volksrepublik ist zwar mittlerweile eine Wirtschaftsmacht und verursacht so viel Kohlendioxid wie kein anderes Land - die Klimakonvention führt sie aber immer noch als Entwicklungsland, das kein Geld für derlei Fonds geben muss. Ob die EU dem zustimmt, blieb zunächst offen.

Täte sie es, wäre der High Noon zwischen den Wirtschaftsmächten von gestern und China abgewendet - zu Ungunsten der EU. Fieberhaft hatten die Europäer in den letzten Stunden der Konferenz versucht, auch Inselstaaten und Entwicklungsländer auf ihre Seite zu ziehen. Doch der Block der G-77-Gruppe der Entwicklungsländer hielt zusammen. Ihr gehört auch China an, und sein Einfluss, vor allem der ökonomische, reicht weit.

Auch die Rolle Ägyptens blieb lange unklar, Verhandler hatten schon den Verdacht, das Land wolle die Konferenz scheitern lassen. "Die ägyptische Präsidentschaft hat das Blatt eng an der Brust gehalten", sagt auch David Ryfisch, der die Verhandlungen für Germanwatch verfolgt. "Und jetzt haben wir plötzlich Texte, die sehr viel reifer sind." Ob sie reif genug für eine Einigung sind, muss sich nun weisen. "Die Sache liegt jetzt am Willen der Staaten", sagt Shoukry am Mittag. "Jeder von ihnen hat das Recht, nicht am Konsens teilzunehmen." Ohne Konsens aber scheitert die Konferenz.