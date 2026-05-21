Zum Wesen einer Diktatur gehört es, dass unbequeme Wahrheiten unterdrückt und verschwiegen werden. So kam es, dass Spanierinnen und Spanier in der bis 1975 andauernden Franco-Diktatur im Unklaren darüber gelassen wurden, warum Ende der 1950er- und in den 60er-Jahren Tausende Kinder zur Welt kamen, die entweder kurz nach der Geburt starben oder fehlgebildete Körperteile hatten.