Zum Wesen einer Diktatur gehört es, dass unbequeme Wahrheiten unterdrückt und verschwiegen werden. So kam es, dass Spanierinnen und Spanier in der bis 1975 andauernden Franco-Diktatur im Unklaren darüber gelassen wurden, warum Ende der 1950er- und in den 60er-Jahren Tausende Kinder zur Welt kamen, die entweder kurz nach der Geburt starben oder fehlgebildete Körperteile hatten.
MedizinskandalSpaniens Contergan-Opfer fordern Entschädigung aus Deutschland
Lesezeit: 4 Min.
Schlafmittel mit Thalidomid wurden in Spanien noch verkauft, als sie in Deutschland schon verboten waren. Nun pochen Geschädigte bei der Contergan-Stiftung auf ihr Recht – unterstützt von deutschen Juristinnen.
Von Patrick Illinger, Madrid
Lesen Sie mehr zum Thema