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MedizinskandalSpaniens Contergan-Opfer fordern Entschädigung aus Deutschland

Lesezeit: 4 Min.

Rafael Basterrechea vertritt die Vereinigung spanischer Contergan-Geschädigter Avite. Seine Mutter hatte noch 1964 ein Thalidomid-haltiges Schlafmittel genommen.
Rafael Basterrechea vertritt die Vereinigung spanischer Contergan-Geschädigter Avite. Seine Mutter hatte noch 1964 ein Thalidomid-haltiges Schlafmittel genommen. IMAGO/Newscom / El Pais

Schlafmittel mit Thalidomid wurden in Spanien noch verkauft, als sie in Deutschland schon verboten waren. Nun pochen Geschädigte bei der Contergan-Stiftung auf ihr Recht – unterstützt von deutschen Juristinnen.

Von Patrick Illinger, Madrid

Zum Wesen einer Diktatur gehört es, dass unbequeme Wahrheiten unterdrückt und verschwiegen werden. So kam es, dass Spanierinnen und Spanier in der bis 1975 andauernden Franco-Diktatur im Unklaren darüber gelassen wurden, warum Ende der 1950er- und in den 60er-Jahren Tausende Kinder zur Welt kamen, die entweder kurz nach der Geburt starben oder fehlgebildete Körperteile hatten.

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