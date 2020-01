Der brennende Einkaufswagen ist einer der Punkte, in denen sich Polizei und LKA widersprechen.

Der Verlauf der Auseinandersetzung zwischen Polizisten und linksextremen Demonstranten im Leipziger Stadtteil Connewitz ist zwei Tage danach nicht aufgeklärt. Die Polizei Sachsen schwächt ihre Angaben darüber ab, wie die Tat ablief und wie schwer ein 38 Jahre alter Polizist dabei verletzt wurde. In einer Reaktion auf einen Medienbericht bestritt die Polizei dem Deutschlandfunk zufolge, übertriebene Angaben gemacht zu haben.

Die Verletzung des Beamten ist unterschiedlich dokumentiert: Während er in der ersten Pressemitteilung vom frühen Neujahrsmorgen "so schwer verletzt" wurde, "dass er das Bewusstsein verlor und im Krankenhaus notoperiert werden musste", ist knapp 36 Stunden später von einer schweren Verletzung und stationärer Aufnahme im Universitätsklinikum Leipzig die Rede.

Hier wird nicht geklärt, wie schwer die Verletzung des Mannes ist, und ob Demonstranten ihm den Helm vom Kopf rissen. Einem Bericht der taz zufolge berichten Augenzeugen, sie hätten gesehen, wie der Polizist mit dem Helm auf dem Kopf von seinen Kollegen in Sicherheit gebracht wurde. Im Klinikum wiederum weiß man der taz zufolge nichts von einer Notoperation. Es habe "einen Eingriff an der Ohrmuschel" unter lokaler Betäubung gegeben, "Lebensgefahr oder ein drohender Gehörverlust hätten nicht bestanden". Der Mann solle offenbar am Donnerstag oder Freitag entlassen werden.

Ein Sprecher der Polizei bekräftigte im Deutschlandfunk die Aussage, der Mann sei schwer verletzt worden und habe dringend operiert werden müssen. Von Lebensgefahr sei aber nie die Rede gewesen.

War im ersten Polizeibericht noch die Rede davon, dass eine "Gruppe von Gewalttätern" versucht hätte, "einen brennenden Einkaufswagen mitten in eine Einheit der Bereitschaftspolizei" zu schieben, wurde dieser in der Version vom späten Donnerstagnachmittag "in Richtung" der Beamten geschoben.

Derweil geht die Debatte um die Polizeitaktik weiter. Am Freitag schaltete sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ein. "Im Sinne der Polizeibeamten muss jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen war", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). "Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister." Mit Blick auf das Opfer sagte die SPD-Chefin aber auch: "Diesen Gewaltausbruch verurteilen wir. Es ist schrecklich, dass ein Polizist so schwer verletzt wurde. Unsere Gedanken sind bei ihm und seinen Angehörigen."

Bundesinnenminister Seehofer verurteilte am Donnerstag den "brutalen Angriff" aufs Schärfste und forderte Respekt für Polizeibeamte ein. Konservative Politiker forderten Konsequenzen vom Leipziger Bürgermeister Burkhard Jung (SPD), der die Angriffe verurteilt hatte. Angehörige der Linken sowie lokale Aktivisten warfen der Polizei hingegen vor, sie habe die Feiernden in dem linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz provoziert.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) will sich an diesem Freitag (11.30 Uhr) mit Polizisten austauschen. Wöller werde sich mit am Silvestereinsatz in Leipzig beteiligten Polizisten treffen, hieß es von der Bereitschaftspolizei. Auch Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar wird erwartet.

Mit Material der dpa