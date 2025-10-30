Ruprecht Polenz„Es geht auch gar nicht gegen Merz“

Ja, ja, ruft Ruprecht Polenz ins Telefon, leicht genervt, das habe er nun schon öfter gehört: „Ihr habt ja niemanden aus der ersten Reihe!“ Am Mittwoch stellten er und seine Mitstreiter die Gründungserklärung von „Compass Mitte“ ins Netz; das Impressum führt drei Kommunalpolitiker der CDU und die Vizevorsitzende der CDA an, des Arbeitnehmerflügels. Bei Polenz ist es 25 Jahre her, dass er zur ersten Reihe gehörte, seit zwölf Jahren ist er auch aus der zweiten weg. „Aber heißt das, dass wir uns keine Gedanken mehr machen sollen?“