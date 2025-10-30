Ruprecht Polenz„Es geht auch gar nicht gegen Merz“

Ja, ja, ruft Ruprecht Polenz ins Telefon, leicht genervt, das habe er nun schon öfter gehört: „Ihr habt ja niemanden aus der ersten Reihe!“ Am Mittwoch stellten er und seine Mitstreiter die Gründungserklärung von „Compass Mitte“ ins Netz; das Impressum führt drei Kommunalpolitiker der CDU und die Vizevorsitzende der CDA an, des Arbeitnehmerflügels. Bei Polenz ist es 25 Jahre her, dass er zur ersten Reihe gehörte, seit zwölf Jahren ist er auch aus der zweiten weg. „Aber heißt das, dass wir uns keine Gedanken mehr machen sollen?“
Ruprecht Polenz
Die neue Initiative „Compass Mitte“ will an den sozialen und liberalen Kern der CDU erinnern – und eine andere Politik erreichen. Unter den Unterzeichnern ist der quirligste Ex-Politiker des Landes.
Strenge Abgrenzung von der AfD ohne jede Zusammenarbeit – das verlangt eine neu gebildete Gruppe von CDU-Politikern. „Compass Mitte“ gehören auch prominente Parteimitglieder an, denen der Kurs von Friedrich Merz auch zu konservativ ist.
