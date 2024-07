Verbot von „Compact“:Volle Breitseite gegen das „Sprachrohr“ der Rechtsextremen

Von Christoph Koopmann, Roland Preuß, München/Berlin

Am Wochenende ist ihnen noch mal ein Scoop gelungen, jedenfalls sahen sie selbst das so. „Exklusiv!“, brüllte es aus der Titelzeile des Youtube-Videos auf dem Kanal von Compact, und Chefredakteur Jürgen Elsässer sagte in seiner Anmoderation, wie „stolz“ sie seien, die nun folgende Interviewpartnerin gewonnen zu haben: Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums und ergo eine der härtesten Propagandistinnen Moskaus.