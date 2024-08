Von Léonardo Kahn, Berlin

Der rechtsextreme Publizist, Jürgen Elsässer, ist bester Laune. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch seinem Eilantrag gegen das Verbot des Compact-Magazins teilweise stattgegeben hat und er sein Magazin vorerst wieder herausgeben darf, lädt er Leitmedien und Nachrichtenagenturen ins Haus der Bundespressekonferenz in Berlin ein. Von hier aus verkündet er seinen Sieg gegen die „Neofaschisten“ in der Bundesregierung. Jeder soll erfahren, wie sich das kleine Blatt gegen „das Regime“ behaupten konnte, „David gegen Goliath“. Am Donnerstagabend wollte er sich dann auf dem Marktplatz in Sebnitz, nahe der tschechischen Grenze, feiern lassen. Veranstalter ist der AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz.