Faeser verbietet rechtsextremes "Compact"-Magazin. Hetze gegen Migranten, Verschwörungsmythen, prorussische Propaganda: Dafür steht Compact aus der Sicht des Innenministeriums. Auch die zugehörige Videoproduktionsfirma Conspect darf nicht weiterarbeiten. Der AfD geht damit ein zentrales Sprachrohr verloren. Die Partei spricht von einem Eingriff in die Pressefreiheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäisches Parlament wählt Roberta Metsola erneut zur Präsidentin. Die 45-jährige Malteserin formuliert bei ihrem zweiten Amtsantritt eine klare Absage an den Nationalismus. Sie gehört dem Mitte-Rechts-Bündnis EVP an. Bei der Europawahl hatten rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien zum Teil deutlich gewonnen. An der Führung des EU-Parlaments ändert sich dennoch vorerst nichts. Zum Artikel (SZ Plus)

Orbán: Trump zu sofortigen Vermittlungen zwischen Russland und der Ukraine bereit. Der Republikaner würde direkt nach der US-Wahl im November mit seinen Bemühungen beginnen und nicht bis zu seiner Amtseinführung als neuer Präsident im Januar warten, teilt der ungarische Regierungschef mit. Trump habe „detaillierte und fundierte Pläne“. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Zahlreiche Tote bei israelischen Angriffen auf Schule im Gazastreifen. Bei einem Luftangriff auf eine vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA betriebene Schule in Chan Yunis werden laut palästinensischen Angaben rund 15 Menschen getötet. Israels Armee bestätigt den Angriff, begründet ihn aber mit „Terroristen“, die von der Schule aus „operierten“. Liveblog zum Krieg in Nahost

Southgate tritt als Englands Trainer zurück. Zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale legt er sein Amt als Coach der englischen Nationalelf nieder. Southgate war seit 2016 Cheftrainer der "Three Lions". Bei den Spekulationen um seine Nachfolge werden unter anderem Thomas Tuchel und Jürgen Klopp genannt. Zum Artikel

RBB trennt sich von Moderator und Comedian "El Hotzo". Der Sender reagiert damit auf Aussagen von Sebastian Hotz alias „El Hotzo“ nach dem Attentat auf Trump. Auf der Plattform X fragte Hotz unter anderem, was der letzte Bus und der Ex-Präsident gemeinsam hätten und antwortete selbst mit „leider knapp verpasst.“ Er wird die Radio-Sendung „Theoretisch cool“ nicht weiter moderieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Urteil des Bundesgerichtshofs: Martin Kind verliert Geschäftsführer-Amt bei Hannover 96