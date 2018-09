6. September 2018, 18:45 Uhr Commerzbank Ein Weckruf

Der Abstieg der Commerzbank aus dem Dax ist mittelfristig gefährlich.

Von Meike Schreiber

Wenn die Commerzbank in Kürze aus dem Dax, der ersten deutschen Börsenliga, absteigt, klingt das nach einem Untergang auf Raten. Auf kurze und mittlere Sicht indes hat der Abstieg in den MDax, dem Index mittelgroßer Unternehmen, zunächst keine Folgen. An der Fähigkeit der Bank, die Realwirtschaft mit Kredit zu versorgen und Kleinkunden Sparprodukte zu verkaufen, ändert sich nichts. Und vom Kurszettel getilgt oder aus dem Handelsregister gelöscht wird die Bank auch nicht.

Klar ist aber: Mit ihrem mickrigen Börsenwert rangiert sie selbst im MDax nur im Mittelfeld. Den Dax wird die Commerzbank auf längere Zeit nur aus der Ferne betrachten. Weil aber MDax-Unternehmen weniger Interesse erwecken, wird es für die Commerzbank künftig noch schwieriger, ihren Aktienkurs in die Höhe zu treiben und notfalls bei Investoren frisches Eigenkapital einzuwerben. Eine niedrige Börsenbewertung macht es deutlich mühsamer, neue Aktien auszugeben. Noch hat das Geldhaus gute Rücklagen. Das aber kann sich ändern, wenn die Konjunktur erlahmt. Der Abstieg ist daher eine Mahnung: Die immer noch teilstaatliche Bank muss ihre Kosten senken und die Erträge deutlich steigern, um wieder attraktiver zu werden. Anderenfalls wird es für sie im nächsten Abschwung noch ungemütlicher.