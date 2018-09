12. September 2018, 18:51 Uhr Colonia Dignidad Geld und Würde

Grauen im Idyll: Die Colonia Dignidad in Chile, in der einst gemordet, vergewaltigt und geprügelt wurde, ist nun ein Freizeitpark namens Villa Baviera.

Die Opfer der einst von einer Sekte bewohnten Siedlung in Chile, in der geprügelt, vergewaltigt und gemordet wurde, könnten nun doch noch entschädigt werden.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Auch Überlebende und Angehörige der Toten aus der Colonia Dignidad standen wieder zusammen, als Chile des Horrors gedachte. Am 11. September jährte sich der Militärputsch des Augusto Pinochet von 1973 zum 45. Mal, Geschädigte der deutsch-chilenischen Foltersekte in den Anden warten seit Jahrzehnten auf einen Funken Gerechtigkeit. Von diesem Donnerstag an befasst sich eine Kommission des Bundestages mit der gruseligen Kolonie, ein sehr später Versuch der Vergangenheitsbewältigung. Wie wird das enden?

Die Bundesregierung will vermeiden, dass aus der Sache ein Präzedenzfall wird

Es geht um Geschichte, und es geht um Geld. Zahlungen an Einzelpersonen seien "nicht vorgesehen" stand kürzlich in einem verstörenden Entwurf der Bundesregierung. Kommissionsmitglieder wollen jetzt durchsetzen, dass doch aus dem Bundeshaushalt entschädigt wird - immerhin hatten auch deutsche Politiker, Diplomaten und Juristen lange weggesehen. Zu den acht Kommissionsmitgliedern gehört neben Antreibern wie Renate Künast von den Grünen und Michael Brand, CDU, auch Karl-Heinz Brunner, SPD. Er sagt: "Wir sind für Fondszahlungen mit Einzelfallentscheidungen." Und man wolle dabei "eine klare Trennung von Opfern und Tätern".

Über Opfer und Täter wird schon lange gestritten im Fall Colonia Dignidad, in der gemordet, entführt, vergewaltigt, geprügelt, mit Psychopharmaka vollgepumpt und mit Waffen bis hin zu Giftgas hantiert wurde. Der Guru und Kinderschänder Paul Schäfer ist tot, aber er war nicht allein. Und die Siedlung macht auf ihrem Gelände als Freizeitpark namens Villa Baviera weiter, Dorf Bayern. Einige Kolonisten sind geblieben, andere leben anderswo in Chile oder wieder in Deutschland. Rund 300 aktuelle oder frühere Bewohner und deren Familien hat die Kommission ausgemacht und will die Opfer unterstützen, ehe auch die letzten von ihnen sterben. Vielen gehe es "hundeelend", hat auch Brunner erfahren. Welche Summen insgesamt verteilt werden könnten? Zwei Millionen Euro, meint er, manche sprächen von vier Millionen Euro. Einen Präzedenzfall will Berlin vermeiden, schon wegen der Forderungen von Herero-Erben aus Namibia. Außerdem hat Brunner das dumpfe Gefühl, "dass Schäfers Netzwerke in Deutschland noch fortbestehen". Wenige Schergen sitzen in chilenischen Gefängnissen; hierzulande gingen mutmaßliche oder überführte Straftäter der Colonia straffrei aus. Der ehemalige Colonia-Arzt und Schäfer-Nebenmann Hartmut Hopp flüchtete 2011 nach Krefeld, in Chile wurde er wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Eine mögliche Vollstreckung in Deutschland wird verschleppt. Alles in allem ermittelt die deutsche Justiz seit den Achtzigerjahren gemächlich und erfolglos gegen Hopp, obwohl er sogar wegen Mordes angezeigt wurde. Auch die Akten des BND zum Thema Colonia wären interessant.

Betroffene und Menschenrechtler sind mäßig begeistert von dem, was bisher bei der vom Bundestag verkündeten "umfassenden Aufarbeitung" der Verbrechen der Colonia herauskam. Es würden kaum Experten zu Rate gezogen und die Finanzen der kriminellen Sekte mit Immobilien und Konten viel zu wenig geprüft, klagt der Politologe Jan Stehle, der mehr über die Colonia weiß als alle Abgeordneten zusammen. Er hofft auch, dass mehr Opfer gehört werden und dass die Colonia im Herbst beim Staatsbesuch von Chiles Präsident Sebastián Piñera ein Thema wird. Stehle warnt davor, diesen historische Skandal jetzt mit schnellen Einmalzahlungen und einer Erinnerungsstätte abzuhaken.

Bislang blieb viel hinter dem zurück, was der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier 2016 versprochen hatte. Immerhin, ein paar Parlamentarier machen Druck und waren kürzlich auch wieder in der Colonia alias Villa Baviera. Sie ließen sich allerdings ungeschickterweise in einem alten Unimog über das Terrain des Schreckens fahren. In dem Fahrzeug, so heißt es, saßen einst Häftlinge und Soldaten. Müsste die Villa Baviera nicht endlich geschlossen werden, wie Opfer längst fordern? Brunner sagt, es sei nicht deutsche Aufgabe, den Wirtschaftsbetrieb Villa Baviera zu fördern, "sondern uns um die Opfer zu kümmern".