Ein früheres Führungsmitglied der deutschen Foltersekte Colonia Dignidad soll nach seiner Festnahme in Italien nach Chile ausgeliefert werden. Reinhard Döring, 75, war Ende September im Urlaub an der italienischen Küste festgenommen worden, ihm wird Beihilfe zur Entführung vorgeworfen. Er soll während der Militärdiktatur 1976 dabei geholfen haben, drei Regimegegner in die Kolonie am Fuß der Anden zu verschleppen, sie wurden mutmaßlich ermordet. Chiles Justiz erließ 2005 Haftbefehl gegen Döring, der Deutsche flüchtete jedoch vor der Anklage nach Nordrhein-Westfalen und lebte dort bis zu dieser Ferienreise unbehelligt. Chile will nun die Auslieferung beantragen. In Deutschland wohnt auch der ehemalige Colonia-Arzt Hartmut Hopp, den die deutschen Strafverfolgungsbehörden trotz rechtskräftiger Verurteilung in Chile verschonen.