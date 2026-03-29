Zum Hauptinhalt springen

Sexualisierte Gewalt„Wenn wir eine andere Geschlechterpolitik wollen, ist das Strafrecht die billigste Antwort“

Lesezeit: 5 Min.

Der Fall Fernandes löst grundsätzliche Debatten aus. Eine Demonstration in Hamburg Ende März.
Der Fall Fernandes löst grundsätzliche Debatten aus. Eine Demonstration in Hamburg Ende März. Marcus Brandt/dpa

Kann das Recht für Geschlechtergerechtigkeit sorgen? Die Verfassungsrechtlerin Dana-Sophia Valentiner über den Zusammenhang zwischen Deepfakes und Femiziden – und darüber, warum Gewalt nicht gleich Gewalt ist.

Interview von Meredith Haaf und Wolfgang Janisch

Mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung setzt sich Dana-Sophia Valentiner bereits länger auseinander. 2020 wurde sie mit einer verfassungsrechtlichen Arbeit zu dem Thema promoviert. Jetzt ist sie Professorin für Öffentliches Recht an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.

Zur SZ-Startseite

Deepfakes
:„Im schlimmsten Fall führt das zu Nachahmungseffekten“

Wie verändern der Fall von Collien Fernandes und der Pelicot-Prozess das Verhältnis zwischen den Geschlechtern – müssen Frauen damit rechnen, vom Partner missbraucht zu werden? Der Psychotherapeut Josef Aldenhoff über zerstörtes gesellschaftliches Grundvertrauen.

SZ PlusInterview von Marie Schmidt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite