Mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung setzt sich Dana-Sophia Valentiner bereits länger auseinander. 2020 wurde sie mit einer verfassungsrechtlichen Arbeit zu dem Thema promoviert. Jetzt ist sie Professorin für Öffentliches Recht an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.
Sexualisierte Gewalt„Wenn wir eine andere Geschlechterpolitik wollen, ist das Strafrecht die billigste Antwort“
Lesezeit: 5 Min.
Kann das Recht für Geschlechtergerechtigkeit sorgen? Die Verfassungsrechtlerin Dana-Sophia Valentiner über den Zusammenhang zwischen Deepfakes und Femiziden – und darüber, warum Gewalt nicht gleich Gewalt ist.
Interview von Meredith Haaf und Wolfgang Janisch
Deepfakes:„Im schlimmsten Fall führt das zu Nachahmungseffekten“
Wie verändern der Fall von Collien Fernandes und der Pelicot-Prozess das Verhältnis zwischen den Geschlechtern – müssen Frauen damit rechnen, vom Partner missbraucht zu werden? Der Psychotherapeut Josef Aldenhoff über zerstörtes gesellschaftliches Grundvertrauen.
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