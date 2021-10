Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Der 84-Jährige sei an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, wie seine Familie auf Facebook mitteilte.

Der Republikaner und Vier-Sterne-General war Ende der 1980er-Jahre Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Ronald Reagan, anschließend fungierte er unter den Präsidenten George H. W. Bush und Bill Clinton als Vorsitzender des Vereinigten Generalstabes und war Befehlshaber der US-Streitkräfte während des Golfkriegs von 1991. Unter dem Präsidenten George W. Bush war er von 2001 bis 2005 US-Außenminister.

In dem Statement des Familie heißt es, Powell sei am Montagmorgen in Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda bei Washington D.C. verstorben. "Wir danken dem medizinischen Personal für die fürsorgliche Behandlung. Wir verlieren einen herausragenden, liebenden Ehemann, Vater, Großvater und einen großen Amerikaner", heißt es in dem Schreiben. Powell sei vollständig geimpft gewesen.

