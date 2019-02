28. Februar 2019, 18:37 Uhr Cohen gegen Trump Charakterschlacht

Die Anhörung von Cohen hat kein neues Belastungsmaterial gegen Donald Trump zutage gefördert. Gut möglich, dass der Präsident ungeschoren davonkommt. Amerikas größte Hoffnung ist jetzt, dass Trump 2020 abgewählt wird.

Von Stefan Kornelius

Nach der Anhörung des früheren Trump-Anwalts Michael Cohen bleibt eine faszinierende Frage, die allerdings nun schon seit Jahren auf eine Antwort wartet: Wie kann es sein, dass ein derart schäbiger Charakter wie Donald Trump als amerikanischer Präsident ungeschoren bleibt angesichts der sagenhaften Angriffe? Wieso gelingt es nicht, eine klare Mehrheit der Amerikaner und damit der Abgeordneten auch der Republikanischen Partei davon zu überzeugen, dass solch ein Mann aus dem Amt entfernt werden muss?

Es gehört schon ein gerüttelt Maß an politischem Zynismus dazu - der in Washington hinreichend vorhanden ist -, um Donald Trumps Vergangenheit und seinen Weg ins Präsidentenamt als große Realityshow zu sehen, die man entweder achselzuckend zur Kenntnis nimmt oder an der man sich spöttisch abarbeitet.

Ja, es ist richtig: Auch die Anhörung von Cohen vor dem Repräsentantenhaus hat das juristisch verwertbare Belastungsmaterial nicht erweitert. Nach wie vor stehen drei Vorwürfe im Raum, die Trump allesamt leugnet: Der Kandidat habe noch während der letzten Wahlkampfphase das Immobiliengeschäft in Moskau weiterbetrieben, er habe von der russischen Einflussnahme in den Wahlkampf gewusst, und er habe die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin angeordnet. Zusammen mit den saftigen Charakterbeschreibungen ergibt sich ein plausibles Bild. Wenigstens schließt Cohen aus, dass der Präsident seine Frau geschlagen habe. Immerhin etwas.

Trumps Spaltungskraft ist seine größte Stärke

Für die Eignung zum Präsidentenamt gibt es keine Checkliste. Präsident wird, wer diese rund zweijährige, brutale Bewährungs- und Bewerbungsphase durchläuft. Die amerikanische Staatsrechtslehre kennt tatsächlich das Argument, dass diese intensive Prüfung vor dem Gerichtshof der Öffentlichkeit erstens die Befähigung zum Amt testet und zweitens einer Art eingebauten Kontrollfunktion gehorcht: Wenn ein Kandidat ungeeignet ist, dann werde das Verfahren ihn schon kleinreiben.

Trump hat die These nicht nur widerlegt, er hat mit seinen außergewöhnlichen manipulativen Fähigkeiten das System zu seinen Gunsten gedreht, vor allem indem er die Öffentlichkeit aufwiegelte, belog und spaltete. Diese Spaltungskraft ist seine größte Stärke. Wer sich mit diesem Mann verbündet, der ist ihm quasi ausgeliefert. Das musste nicht nur ein Michael Cohen erfahren (weshalb er nun für lange Zeit ins Gefängnis wandern wird), sondern auch die Republikanische Partei. Ihre Abgeordneten und Senatoren haben ihr Schicksal an Trump gekettet, sie haben ihre Urteilsfreiheit aufgegeben unter dem manipulativen Druck des Mannes. Der Historiker Timothy Snyder hat in einer Studie über die Tyrannei festgestellt, dass sich die meisten Gesellschaften in "vorausgreifender Unterwerfung" einem autoritären System unterstellen. Für die Republikaner gilt das nahezu uneingeschränkt.

Aus dieser Charakterschlacht werden die USA nicht geläutert hervorgehen. Angesichts der von Trump verstärkten Spaltung ist es sogar wahrscheinlich, dass die Spannungen wachsen bis hin zu Gewalttätigkeiten. Cohen prophezeite düster, dass Trump nach einer Abwahl 2020 nicht still gehen werde. Diese Abwahl ist momentan die größte Hoffnung für Amerika. Auftritte wie der von Cohen lassen das Trump-Lager schmelzen. Aber sie befördern auch die Radikalisierung.