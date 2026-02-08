Gäbe es ein Museum der missglückten Maskottchen, dürfte sicherlich „Goleo“ nicht fehlen, der hosenlose Löwe von der Fußball-WM 2006. Sicherlich hätte auch jenes flaschengrüne Chamäleon einen Platz verdient, das die Verwaltung des Deutschen Bundestags einst zu seinem Maskottchen für die Umstellung auf die digitale „eAkte“ bestimmte. Nicht zu vergessen wäre auch „Pistol Pete“, das bewaffnete Leichtathletik-Maskottchen der Oklahoma State University. Und damit wären wir auch schon im Heimatland von „Coalie“ angelangt, dem neuen Maskottchen der US-Regierung für die fröhliche Rückkehr zum Kohlebergbau.
USAIm fröhlichen Einsatz für den Klimakollaps
Lesezeit: 2 Min.
Die Trump-Regierung fördert ihre ganz spezielle Energiewende – die mit voller Kraft zurück ins fossile Zeitalter. Für die Kohleindustrie soll das jetzt ein Maskottchen populär machen. Denn: „Mine, Baby, Mine“.
Von Boris Herrmann, New York
