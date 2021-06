Von miba, Berlin

Die Entlastung von Mietern vom CO2-Aufschlag auf Heizkosten sorgt für Streit in der Koalition. Ursprünglich hatte sich die Bundesregierung darauf verständigt, die CO₂-Kosten zur Hälfte den Vermietern anzulasten. Doch dagegen gibt es in der Unionsfraktion massiven Widerstand. Die für Mittwoch geplante Befassung des Kabinetts wurde verschoben, sehr zum Ärger der SPD. Sie dringt auf eine Beteiligung der Vermieter, da Mieter nur bedingt Einfluss auf diese Kosten nehmen könnten. So könne nur der Vermieter eine klimafreundliche Heizung einbauen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mahnte zur Geduld. Das Vorhaben sei nicht gescheitert: "Es ist nur in dieser Woche nicht gelungen."