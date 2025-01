Die Linke fordert die Abschaffung aller Adelstitel in Deutschland. „Adelstitel passen nicht ins Jahr 2025 und sollten aus Pässen und offiziellen Dokumenten gestrichen werden“, sagte die Co-Parteivorsitzende Ines Schwerdtner dem Stern. Solche Titel seien „Überbleibsel einer Zeit, als Privilegien und Macht abhängig waren von der Geburt“. Schwerdtner betonte: „Eine moderne Demokratie, die sich die Gleichheit aller auf die Fahnen schreibt, braucht keine Barone, Grafen und Erbherzöge.“ Die Privilegien des Adels waren bereits in der Weimarer Republik abgeschafft worden. Schwerdtner tritt bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin im Wahlkreis Berlin-Lichtenberg an. Eine ihrer Gegenkandidatinnen ist die AfD-Politikerin Beatrix von Storch.