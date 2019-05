© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Sanduhr statt Parkzettel: In Cloppenburg können Autofahrer neuerdings für 15 Minuten kostenlos parken. Dazu müssen sie einfach eine Sanduhr an der Seitenscheibe befestigen. Diese gibt es seit Freitag im Bürgeramt. Kommt das Projekt an?