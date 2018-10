24. Oktober 2018, 17:37 Uhr USA Paketbomben an Clintons, Obama und CNN verschickt

Sicherheitskräfte haben das Time Warner Center in New York evakuiert und abgesperrt.

Der Secret Service der USA hat Paketbomben abgefangen, die an Bill und Hillary Clinton sowie an Barack Obama adressiert waren.

Sie ähneln dem Sprengsatz, der in der Post von US-Milliardär George Soros gefunden wurde.

Auch im Sitz der CNN-Redaktion in New York City ist ein verdächtiges Päckchen gefunden worden. Es soll an Ex-CIA-Direktor John Brennan adressiert gewesen sein.

In der Post an Bill und Hillary Clinton sowie an Barack Obama und im Gebäude der CNN-Redaktion in New York sind Paketbomben entdeckt worden. Die funktionstüchtigen Sprengsätze haben aber niemanden verletzt.

Der Secret Service bestätigte die Lieferungen an die Clintons und Obama, betonte aber, sie seien nicht von den Adressaten selbst in Empfang genommen worden. "Die Pakete sind bei routinemäßigen Post-Kontrollverfahren sofort als mögliche Sprengsätze identifiziert und angemessen als solche behandelt worden", teilte die Sicherheitsbehörde mit. Zunächst hatten mehrere Medien über die mutmaßlichen Anschlagsversuche berichtet.

Die Bombe in der Post der Clintons ist demnach bereits am Dienstagabend abgefangen worden. Das Päckchen sei an die Adresse des Ex-US-Präsidenten und der Ex-Außenministerin in Chappaqua im Bundesstaat New York adressiert gewesen. Sie leben seit 2000 in dem Haus, das als ihr Hauptwohnsitz gilt. Am frühen Mittwochmorgen sei dann ein verdächtiges Paket an die Büro-Adresse von Ex-Präsident Obama in Washington aufgetaucht.

Zum Haus der Clintons in Chappaqua, New York, ist ein verdächtiges Päckchen geliefert worden. (Foto: REUTERS)

Sie ähneln der Paketbombe, die am Montag bei George Soros gefunden worden war und die Spezialisten kontrolliert gesprengt hatten. Der US-Milliardär ist eine Hassfigur in der rechtsextremen Szene. Auch Politiker wie Ungarns Premier Viktor Orbán beschimpfen ihn immer wieder.

Das Weiße Haus hat die "versuchten Gewalt-Attacken" in einer Stellungnahme scharf verurteilt. Es handle sich um "terroristische Akte".

Am Mittwochvormittag ist das Time Warner Building, in dem die New Yorker CNN-Redaktion arbeitet, evakuiert worden. Grund ist nach Angaben der New Yorker Polizei ebenfalls ein verdächtiges Päckchen. CNN zufolge ist es im Postraum des Gebäudes entdeckt worden und sei "mit einem Rohr und Kabeln konstruiert" gewesen. CNN berichtet, als Adressat habe John Brennan auf dem Päckchen gestanden. Der Ex-CIA-Direktor ist häufig bei dem Sender zu Gast.

CNN-Autor Eric Levenson berichtet von der Straße aus. "Jede Menge Polizei, Sirenen und Medien", schreibt er auf Twitter zu Bildern vom abgesperrten Hochhaus.

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R — Eric Levenson (@ejleven) October 24, 2018

Ein Bericht des Senders, dem zufolge der Secret Service auch eine Paketbombe an das Weiße Haus abgefangen hat, hat sich inzwischen als falsch herausgestellt.