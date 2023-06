Prominente Eisschnellläuferin, Olympiasiegerin, Rednerin mit konservativer Botschaft in Uniform: Claudia Pechstein am Samstag beim CDU-Grundsatzkonvent.

Von Christoph Koopmann

Claudia Pechstein weiß nicht, was das Problem sein soll. Sie habe doch nichts Verbotenes getan, sagte die Eisschnellläuferin der Bild-Zeitung, aber die Aufregung bei Twitter war da längst nicht mehr zu bremsen, und ihr Arbeitgeber auch schon aktiv geworden. Was war geschehen? Pechstein war am Samstag eingeladen, um beim "Grundsatzkonvent" der CDU einen "Impuls" zu Sportpolitik und Vereinswesen zu geben. Allerdings erweiterte die 51-Jährige ihre Botschaft, indem sie auch die konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber und eine Rückbesinnung auf die traditionelle Familie forderte, also die mit "Mama und Papa", wie Pechstein es ausdrückte.

Diskussionswürdig erscheint Kritikern die Rede weniger wegen der Inhalte, sondern weil Pechstein in Polizeiuniform auftrat. Die fünffache Olympiasiegerin ist im Rahmen der Sportförderung seit 30 Jahren bei der Bundespolizei beschäftigt. Und die Frage ist nun: Durfte sie bei der CDU in Uniform sprechen oder hat sie damit ihre Neutralitäts- und Mäßigungspflicht als Beamtin verletzt?

Unparteilichkeit einerseits, Recht auf freie Meinungsäußerung andererseits

Im Fall einer Bundespolizistin ist das schwerer zu beantworten als beispielsweise bei Bundeswehrangehörigen. Für diese regelt das Soldatengesetz in Paragraf 15: "Der Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine Uniform tragen." Eine so eindeutige Regel gibt es für Polizisten nicht. Bei Pechstein kann man aber grundsätzlich Paragraf 60 des Beamtengesetzes heranziehen: Dort steht erstens, dass Beamte "ihre Aufgaben unparteiisch" zu erfüllen haben und "nicht einer Partei" dienen dürfen. Diese Neutralitätspflicht gilt zwar in erster Linie bei der Ausübung des Dienstes, Absatz 2 des Paragrafen verdeutlicht aber darüber hinaus, dass Beamte bei politischer Betätigung "Mäßigung und Zurückhaltung" zu wahren haben.

Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits im Jahr 2012 festgestellt hat, ist dabei immer das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu berücksichtigen - die Mäßigungspflicht darf dieses Recht nicht einseitig beschränken. Trotzdem gilt: Um keine Zweifel an einer politisch neutralen Amtsführung aufkommen zu lassen, müssten Beamte auch außerhalb des Dienstes "darauf bedacht sein, eine klare Trennung zwischen dem Amt und der Teilnahme am politischen Meinungskampf einzuhalten", so die Richter. Es komme auch auf den "Stil" der politischen Beteiligung und die Wortwahl an.

Heißt: Wer die Trennung zwischen Dienst und Politik befolgt und sich keine Entgleisungen leistet, kann auch als Beamter politisch aktiv sein. Im Bundestag zum Beispiel sitzen mehr als 100 Beamte, darunter sechs Polizisten. Auch Claudia Pechstein wollte 2021 für die CDU ins Parlament einziehen, scheiterte als Direktkandidatin im Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick aber am Linken Gregor Gysi. Der Wahlkampf war für die Polizistin Pechstein dienstrechtlich kein Problem - da trat sie aber, nach allem, was überliefert ist, auch nicht in Uniform auf.

CDU-Chef Merz findet an Pechsteins Auftritt nichts Verwerfliches

Ihr jetziger Auftritt bei der CDU könnte problematisch sein. Entspricht es noch der verlangten Trennung von Amt und politischem Meinungskampf, wenn eine Polizistin in Uniform bei einer Parteiveranstaltung spricht - noch dazu, wenn es dort um das Grundsatzprogramm der Partei geht? Und wie sehr fällt ins Gewicht, wenn die Rednerin dann auch noch politische Forderungen stellt, für deren Umsetzung ihr Dienstherr zuständig wäre - was auch inhaltlich als Vermischung von Dienst und Politik verstanden werden könnte? Abschiebungen setzt in der Regel die Bundespolizei durch.

CDU-Parteichef Friedrich Merz findet an Pechsteins Auftritt nichts Verwerfliches. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagte Merz, der Inhalt interessiere ihn, "das Äußere interessiert mich nicht". Die Rede sei brillant gewesen.

Claudia Pechstein verteidigt sich in Bild: Sie lässt ausrichten, das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes sei laut Polizeidienstvorschrift (PDV) 014, Ziffer 3.2 "Dienstkleidung außerhalb des Dienstes" erlaubt und nur bei Krankheit oder der Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes verboten. Sie sei nicht Mitglied der CDU und habe als Gast gesprochen. Vor ihrem Auftritt habe sie sowohl einen Polizeigewerkschafter als auch einen Vorgesetzten gefragt; das Tragen der Uniform sei ihr freigestellt worden. Die Bundespolizei dagegen teilte T-Online mit, man habe erst am Samstagnachmittag von fraglichem Auftritt erfahren - und unverzüglich eine "dienstrechtliche Prüfung" eingeleitet.