Berühmt in acht Minuten und dreißig Sekunden: Warum die elegante wie messerscharfe Rede des französischen Senators Claude Malhuret über Trumps Regentschaft den Nerv so vieler trifft.

Von Oliver Meiler, Paris

Claude Malhuret ist jetzt ein Star, ein internationaler, und das ist schon sehr erstaunlich. Vor ein paar Tagen hat der 75-jährige Senator aus der Auvergne in der sonst eher verschlafenen hohen Kammer des französischen Parlaments eine – wie soll man sagen – eindrucksvolle und ausdrucksstarke Rede über Donald Trump und den Wahnsinn unserer Zeit gehalten. Sie war acht Minuten und dreißig Sekunden lang, wurde schnell auf Englisch übersetzt und ging viral, weil sie einen Nerv traf, einen Ton. Millionen Mal wurde sie schon geklickt und gestreamt auf Youtube, Tiktok, X, in voller Länge oder als Clips. Sie ließ sich ja auch gut stückeln für die sozialen Medien, so viele gestanzte Sätze gab es darin, vorgetragen in unaufgeregter Eleganz.