Warum ist John Ratcliffe nach Moskau gereist? Darüber wird gerätselt. Der US-Präsident spricht von einer Art Routine-Besuch. Doch Sicherheitsexperten ziehen das in Zweifel.

Der letzte bekannte Besuch eines CIA-Chefs in Moskau fand im Jahr 2021 statt. Der damalige CIA-Direktor William Burns traf sich in Moskau mit dem Sekretär von Putins Sicherheitsrat. Damals verfügten die USA über Geheimdienstinformationen zum geplanten Angriff auf die Ukraine. Burns soll Russland vor Konsequenzen gewarnt haben.