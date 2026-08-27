Zum Hauptinhalt springen

Spekulationen um ReiseTrump spielt den Besuch des CIA-Chefs in Moskau herunter

Lesezeit: 3 Min.

Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, John Ratcliffe, ist für Gespräche nach Moskau gereist. (Archivbild)
Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, John Ratcliffe, ist für Gespräche nach Moskau gereist. (Archivbild) Alex Brandon/AP/dpa

Warum ist John Ratcliffe nach Moskau gereist? Darüber wird gerätselt. Der US-Präsident spricht von einer Art Routine-Besuch. Doch Sicherheitsexperten ziehen das in Zweifel.

Von Charlotte Walser, Washington

SZ bei Google bevorzugen

Der letzte bekannte Besuch eines CIA-Chefs in Moskau fand im Jahr 2021 statt. Der damalige CIA-Direktor William Burns traf sich in Moskau mit dem Sekretär von Putins Sicherheitsrat. Damals verfügten die USA über Geheimdienstinformationen zum geplanten Angriff auf die Ukraine. Burns soll Russland vor Konsequenzen gewarnt haben.

Zur SZ-Startseite

MeinungErdöl-Exporte
:Europa könnte härter gegen Russlands Schattenflotte vorgehen. Und sollte es

SZ PlusKommentar von Hubert Wetzel
Portrait undefined Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite