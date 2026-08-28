Was heute wichtig ist

China: Regen in Katastrophengebiet im Himalaya erwartet. Nach der massiven Sturzflut steigt die Zahl der Toten in der Gebirgsregion zwischen China und Nepal. Die Suche nach Überlebenden läuft auf Hochtouren. Doch das Wetter könnte die Rettungsarbeiten erschweren. Zum Artikel

Merz liefert sich TV-Schlagabtausch mit Kinderärztin: „Das geht zu weit“. Eine Ärztin aus Niedersachsen wirft dem Kanzler in einer RTL-Runde vor, den Amtseid zu brechen und menschenverachtende Gesetze zu erlassen. Merz sieht darin eine „persönliche Herabsetzung“. Zum Artikel

Trump verfügt Umbenennung von Lake Ontario in „Lake America“. Den Golf von Mexiko im Süden taufte der US-Präsident schon in „Golf von Amerika“ um. Nun will er im Norden einen weiteren Namenswechsel durchdrücken und hat ein entsprechendes Dekret erlassen. Sein kanadischer Amtskollege hält dagegen. Zum Liveblog zur US-Politik

MEINUNG Kanadas harter Kurs gegen Trump ist kein Vorbild für die EU

Uefa bereitet Strafanzeige gegen Fifa-Präsident Infantino vor. Der Machtkampf im Weltfußball eskaliert: Die Uefa will in der Schweiz ein Verfahren gegen Fifa-Boss Infantino anstrengen – und schickt deswegen ein Schreiben an ein US-Gericht, um Beweise rund um den geplatzten Investorendeal sicherzustellen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Welche Regeln für KI im Wahlkampf gelten. KI-Bilder im Wahlkampf müssen unter Umständen gleich doppelt gekennzeichnet werden: als politische Werbung und als künstlich erzeugter Inhalt. Besonders bei realistischen Deepfakes gelten strenge Regeln, Verstöße können Parteien teuer zu stehen kommen. Auch wichtig: Die Schwarz-Gruppe will bis 2033 rund 5,6 Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum bei Rostock investieren. Zum Briefing

Geoökonomie: Russlands Milliarden für die Ukraine: Ein neuer Anlauf. Vier EU-Staaten drängen darauf, die eingefrorene russischen Vermögen nun doch für die Ukraine zu mobilisieren. Denn Kiew braucht rasch Geld – der EU-Kredit über 90 Milliarden deckt nicht jede Lücke. Um Belgiens Blockadehaltung aufzubrechen, müssten alle EU-Mitglieder gemeinsam Verantwortung übernehmen. Bisher waren sie dazu nicht bereit. Zum Briefing