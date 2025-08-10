Knapp 2.000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben zum Christopher-Street-Day (CSD) und einer Unterstützer-Demo im ostsächsischen Bautzen versammelt. An einer Gegenveranstaltung, die „gegen Genderwahn“ protestierte, beteiligten sich laut Polizei rund 270 Menschen. Damit fiel der Gegenprotest kleiner aus als im Vorjahr, als sich nach einer Mobilisierung auch aus dem rechtsextremen Spektrum rund 680 Menschen versammelt hatten. Nach Aggressionen gegen den CSD im vergangenen Jahr begleitete die Polizei die Versammlungen mit einem Großaufgebot und trennte die Lager. Zwischen dem CSD und dem ihm folgenden Gegenprotest lief noch eine Unterstützer-Demo. Bis zum Sonntagnachmittag seien ihm keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten bekannt geworden, sagte ein Polizeisprecher.