Knapp 2.000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben zum Christopher-Street-Day (CSD) und einer Unterstützer-Demo im ostsächsischen Bautzen versammelt. An einer Gegenveranstaltung, die „gegen Genderwahn“ protestierte, beteiligten sich laut Polizei rund 270 Menschen. Damit fiel der Gegenprotest kleiner aus als im Vorjahr, als sich nach einer Mobilisierung auch aus dem rechtsextremen Spektrum rund 680 Menschen versammelt hatten. Nach Aggressionen gegen den CSD im vergangenen Jahr begleitete die Polizei die Versammlungen mit einem Großaufgebot und trennte die Lager. Zwischen dem CSD und dem ihm folgenden Gegenprotest lief noch eine Unterstützer-Demo. Bis zum Sonntagnachmittag seien ihm keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten bekannt geworden, sagte ein Polizeisprecher.
Der Landkreis Bautzen hatten als zuständige Versammlungsbehörde vorab das Versammlungsrecht per Allgemeinverfügung beschränkt. Verboten wurde unter anderem einheitliche schwarze Kleidung, die den Eindruck von Gewaltbereitschaft vermitteln oder eine einschüchternde Wirkung haben könnte. Auch Marschieren im Gleichschritt oder das Schlagen von Trommeln im Marschtakt wurden untersagt. 2024 hatte es in Bautzen rechtsextreme Proteste aus Anlass des Christopher Street Day gegeben, die von Aggressionen gegen die CSD-Teilnehmer geprägt waren. Eine Abschlussveranstaltung am Abend hatten die Veranstalter wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.