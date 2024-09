Unter Polizeischutz hat im mittelsächsischen Döbeln am Samstag zum dritten Mal ein Christopher Street Day (CSD) stattgefunden. An der Parade der queeren Community mit dem Motto: „Bunte Flaggen gegen braune Politik!“ beteiligten sich laut Polizei in der Spitze 650 Menschen. Zur Unterstützung des CSD in der Kleinstadt waren wieder viele Menschen von außerhalb angereist. Wegen einer gleichzeitig an- gemeldeten Gegendemonstration von Rechtsextremisten war die Polizei mit 180 Einsatzkräften vor Ort. Dafür hatten etwa die „Freien Sachsen“ und die Neonazi-Gruppierung „Elblandrevolte“ aus Dresden mobilisiert. Hier zählte die Polizei in der Spitze rund 200 Personen. Bereits im August war es bei einem CSD in Bautzen zu Einschüchterungsversuchen und Drohungen von etwa 700 Neonazis gegen etwa tausend CSD-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gekommen. Auch damals war Sachsens Polizei mit einem Großaufgebot präsent, um eine Eskalation zu verhindern.