14. Februar 2019, 09:22 Uhr Gelbwesten-Proteste in Paris Ex-Boxprofi wegen Gewalt gegen Polizisten verurteilt

Der ehemalige Boxprofi Christophe Dettinger hat zugeben, bei einer Demo der Gelbwesten in Paris Polizisten angegriffen zu haben.

Dafür wurde er nun zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der 37-Jährige gab an, er habe Demonstranten vor den Polizisten schützen wollen.

Wegen eines Faustangriffs auf Polizisten am Rande von Gelbwesten-Protesten ist der frühere französische Boxprofi Christophe Dettinger zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Paris verhängte eine einjährige Gefängnisstrafe gegen den 37-Jährigen und setzte eineinhalb weitere Jahre Haft zur Bewährung aus. Der Ex-Boxer wird aber nur die Nächte im Gefängnis verbringen müssen und darf tagsüber weiter arbeiten. Außerdem muss er den beiden Polizisten, die er attackierte, 2000 beziehungsweise 3000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft gefordert, davon eines auf Bewährung, und Dettinger eine "beispiellose Gewalt" vorgeworfen.

Der ehemalige französische Meister im Halbschwergewicht hatte am 5. Januar am Rande einer Gelbwesten-Demonstration in Paris zwei Polizisten geschlagen. Außerdem trat er mehrfach auf einen der Beamten ein, als dieser am Boden lag. Vor Gericht erklärte der Ex-Boxer, die Polizisten hätten Demonstranten mit Schlagstöcken attackiert und eine gestürzte Frau getreten. Daraufhin habe er eingegriffen.

"In mir ist eine extreme Wut hochgekocht", sagte der zweifache Vater. "Ich wollte eine Ungerechtigkeit verhindern und habe selbst eine begangen." Für viele Gelbwesten ist der Ex-Boxer zu einer Symbolfigur geworden, Videoaufnahmen seiner Attacke wurden vielfach in sozialen Netzwerken geteilt. Bei einer Online-Spendenaktion zur Deckung seiner Gerichtskosten kamen mehr als 120 000 Euro zusammen.

Bei den Protesten der Gelbwesten gegen die Reformpolitik von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist es immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Polizisten wurden immer wieder Ziel von Attacken. Aktivisten werfen wiederum den Sicherheitskräften vor, mit unverhältnismäßiger Härte vorzugehen.