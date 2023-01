Christo Grozev ist als Investigativjournalist weltweit unterwegs, hier bei einer Konferenz in New York. Seit Kurzem muss er darauf achten, in welchen Ländern er Station macht: Er steht auf den russischen Fahndungslisten.

Von Cathrin Kahlweit

Vor wenigen Tagen hat das russische Innenministerium einen Haftbefehl gegen Christo Grozev erlassen, weshalb dieser auf dem Heimflug in die EU aus Australien, wo er sich zuletzt aufgehalten hatte, lieber in Südkorea als in Dubai umstieg. In Seoul, sagt er am Telefon, sei das "Restrisiko weit geringer", festgehalten zu werden als in Staaten des Nahen Ostens, die sich ihre guten Beziehungen zu Russland - trotz des Krieges - weiterhin bewahren wollten. Grozev gilt in Russland als Staatsfeind; schon bisher, sagt er, sei er immer wieder verfolgt und bedroht worden. Aber auf einer russischen Fahndungsliste zu stehen, macht das Leben des Investigativjournalisten und Russlandspezialisten des Online-Recherchenetzwerks Bellingcat noch einmal mühsamer.