Er leitet eine Behörde, die es längst nicht mehr geben sollte: Das Büro des Hohen Repräsentanten, kurz OHR, war als Provisorium gedacht. Seine Aufgabe ist es, über die Nachkriegsordnung gemäß dem Dayton-Abkommen zu wachen, das 1995 den Bosnien-Krieg beendete. Dafür hat der Hohe Repräsentant außergewöhnliche Vollmachten, er kann Gesetze erlassen und sogar gewählte Politiker absetzen. Der CSU-Politiker Christian Schmidt führt das Amt seit August 2021, begleitet von Kritik und Angriffen aus verschiedensten Richtungen. Anfang dieser Woche kündigte Schmidt überraschend seinen Rückzug an – offenbar auf Druck der Trump-Regierung. Im UN-Sicherheitsrat warnt er vor einer „fortschreitenden Demontage staatlicher Institutionen“ und einem Wiederaufflammen hetzerischer Rhetorik.