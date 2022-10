Christian Lindner:Stets heimatverbunden

Auch in Washington beschäftigen Christian Lindner die Debatten in Berlin über Gaspreisbremse und AKWs.

Eigentlich ist Finanzminister Lindner in Sachen Weltwirtschaft in Washington. Doch die Debatten aus dem 6700 Kilometer entfernten Berlin beschäftigen ihn auch dort - besonders die Frage, wie es mit der Ampelkoalition weitergehen kann.

Von Claus Hulverscheidt und Henrike Roßbach, Berlin

Es zuckt kurz in Christian Lindners Gesicht, dann verzieht sich der Mund des Bundesfinanzministers zu einem leicht gequälten Grinsen. "Ich weiß schon, was jetzt kommt", sagt er mit einem gespielten Seufzer - und ja, es kommt, was immer kommt, wenn Lindner bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in dieser Woche in Washington auf medienschaffende Landsleute trifft. Wie er denn gegen die Grünen durchsetzen wolle, dass die noch funktionsfähigen Atomkraftwerke in der Energiekrise länger am Netz blieben, will einer wissen. Ein anderer fragt, ob die Liberalen dem Koalitionspartner einen Deal anbieten würden, frei nach dem Motto: Gibst du deine rote Linie an der einen Stelle auf, verzichte ich an anderer Stelle auf meine. Längere Laufzeiten gegen Tempolimit gewissermaßen.

Man sieht dem FDP-Chef an, dass er auf all die Fragen gern antworten würde, sehr gern sogar, schließlich ist daheim in Berlin die Debatte über die Gaspreisbremse, über AKWs und "Streckbetrieb" in vollem Gange. Doch Lindner reißt sich am Riemen, wie so oft während seines knapp viertägigen Nordamerika-Trips. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich in eine laufende politische Abstimmung hier von Washington aus nicht einschalten werde", sagt er.

Das ist eine beinahe lustige Antwort, denn Lindner schaltet sich "hier von Washington aus" beständig in die laufende politische Abstimmung ein. Ja, mehr noch: Der Minister hat eigens einen Mitarbeiter in die US-Hauptstadt mitgenommen, der keine andere Aufgabe hat, als den Kontakt zum Regierungsbetrieb daheim zu halten. Zwischen dem FDP-Chef und Berlin mögen dieser Tage 6700 Kilometer liegen. Seine Probleme aber sind mitgereist über den Atlantik.

Der Streit mit Habeck hat sich gefährlich hochgeschaukelt

Eine enge Abstimmung mit der Heimat ist allein deshalb bitter nötig, weil sich der schon länger schwelende Konflikt zwischen Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck zuletzt gefährlich hochgeschaukelt hat. Am Montag hat Lindner den Gesetzentwurf des Grünen für den Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken aufgehalten und den geplanten Kabinettsbeschluss verhindert. Er und seine Liberalen wollen nicht nur zwei Meiler bis zum Frühjahr weiterlaufen lassen - sondern alle drei verbliebenen bis 2024, mit neuen Brennstäben. Das wiederum lehnen die Grünen mit gleicher Vehemenz ab. Ausgang? Zu Beginn des Wochenendes noch ungewiss.

Seit vergangenem Sonntag will die FDP sich in Sachen Atomkraft sogar noch dringender durchsetzen als zuvor schon. Nachdem sie aus dem niedersächsischen Landtag geflogen ist, wird sie künftig nur noch in zwei Ländern mitregieren, in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Die Grünen dagegen sind bald in zwölf Landesregierungen dabei. Auf das Binnenklima in der Koalition in Berlin wirkt das kaum beruhigend. Die Liberalen wollten ihr "unverändert als richtig erkanntes Profil" jetzt stärken und herausarbeiten, hatte Lindner nach Niedersachsen verkündet. Und dass sie sich jetzt überlegen würden, "welche politischen Maßnahmen damit verbunden sind". Es ist unwahrscheinlich, dass SPD und Grüne die Drohung überhört haben, die da mitschwang.

In Washington hat es Lindner derweil mit Themen zu tun, gegen die selbst die Probleme der FDP wie Kleinkram wirken: Krieg, Rezession, Inflation, Staatsschulden. Das klingt deprimierend, lenkt aber auch ab vom Koalitionshickhack daheim. Und besser noch: Zweifler, Nörgler und Koalitionspartner sucht man in der US-Hauptstadt vergebens.

Lindner fühlt sich in Washington "bestärkt"

Im Gegenteil. Am Donnerstag sitzt der Bundesfinanzminister auf einem säulengesäumten, kreisrunden Podium im Hotel Fairmont, das eher an den romantisch geschmückten Trausaal einer Hollywood-Schmonzette erinnert als an den Ort einer IWF-Pressekonferenz. Neben ihm hat Bundesbankpräsident Joachim Nagel Platz genommen, der in einem länglichen Referat ausführt, warum der Staat in der aktuellen Energiekrise den Bürgern zwar gezielt helfen dürfe, ansonsten aber gefälligst sein Geld zusammenhalten und die Verschuldung wieder deutlich beschränken müsse. Das entspricht, was für ein Glück, exakt Lindners Haltung, der nach eigenem Bekunden während der Tage in Washington ohnehin viel Zustimmung zu seinem finanzpolitischen Kurs erfahren hat. "Ich fühle mich hier bestärkt", sagt er gutgelaunt, ohne die daheimgebliebenen Schuldenbremsenlockerer von SPD und Grünen zu erwähnen. Ein internationales Krisentreffen als Akku-Ladestation für den Koalitionsalltag - es hätte schlechter laufen können für den FDP-Chef in Übersee.

Detailansicht öffnen Lindner bei der Herbsttagung des IWF in Washington. (Foto: Xander Heinl/imago)

Nach Hause meldet sich Lindner in höchst regelmäßigen Abständen per Twitter. Und am Donnerstag geht dann auch noch die erste Folge seines neuen Podcasts online. "CL+" heißt das Format, und in der ersten Folge hat Lindner den Publizisten Michel Friedman zu Gast, mit dem er befreundet ist und den er einen "Streitkünstler" nennt, ausgerechnet.

Lindners Partei kämpft derweil nicht nur mit ihrer postelektoralen Depression, sondern auch mit alten Gespenstern. Eine Koalition, in der sie zentrale politische Forderungen nicht durchsetzen kann und der Partner zum ärgsten Gegner wird - das kennen sie nämlich schon in der FDP: aus vier Jahren Schwarz-Gelb, nach denen sie 2013 aus dem Bundestag flogen.

Raus aus der Ampel oder cool bleiben?

Der Aufstand in den Gremiensitzungen von Partei und Fraktion blieb diese Woche trotzdem aus. "Bundestagsabgeordnete und weitere Verantwortungsträger, die sagen: Raus aus der Ampel? Kenne ich nicht", sagt Johannes Vogel, Parteivize und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestags-FDP. Allerdings kenne er auch niemanden, der sage, einfach cool bleiben reiche. Es müsse sich etwas ändern. Für ihn liegt "das Gold" für die FDP in den Modernisierungsprojekten, die sich die Ampel jenseits der Krisenbekämpfung ja auch vorgenommen habe. "Das ist unsere Rolle." Vogel nennt das gern: "Dafür-Partei". Trotzdem findet auch einer wie er, dass die FDP nichts gewinnen kann, wenn sie sich bei Kernanliegen wie Energiepolitik oder solide Staatsfinanzen nun geschmeidiger gibt.

Nach der verlorenen Wahl hatte Lindner zur Sicherheit noch einmal erklärt, dass die FDP "aus staatspolitischer Verantwortung" in dieser Koalition sei, nicht wegen ihrer inhaltlichen Nähe zu SPD und Grünen. Dafür zahle sie einen Preis, aber einen Auftrag sieht Lindner nach wie vor: Die Regierung in die Mitte rücken und verhindern, dass das Land "nach links" rutscht. Die Frage ist nur, wie gut ihr das gelingt.

"Wir fremdeln mit der Koalition", sagt Frank Schäffler, "und unsere Wähler und potenziellen Wähler auch." Schäffler ist Mitglied im Haushaltsausschuss, und er war schon dabei, als die FDP 2013 aus dem Bundestag flog. Eine gewisse Verunsicherung in Fraktion und Mitgliedschaft nimmt er auch jetzt wahr, nach vier verlorenen Landtagswahlen. Er sagt, dass sich in weiten Teilen des Mittelstands inzwischen die Existenzfrage stelle. Ein Gärtnereibetrieb aus seiner Heimatregion etwa züchte Weihnachtssterne. Bislang habe er 80 000 Euro gezahlt für Gas, jetzt soll er eine Million zahlen. "Das ist aber mehr, als er Umsatz macht." Der Mittelstand jedoch war immer auch FDP-Land. Und die Berliner Energiediskussionen kommen in diesen Kreisen laut Schäffler gar nicht gut an.

"Grundgereiztheit" in der Gesellschaft

Ein Regierungsmitglied mit FDP-Parteibuch attestiert Fraktion und Partei, "sehr reflektiert" mit der Niederlage umgegangen zu sein. Die Enttäuschung sei da; auch die Debatte, zu welchen Teilen es an der FDP selbst gelegen habe, und welche Rolle die politische Umgebung spiele. Ernsthaft raus aus der Koalition aber wolle niemand. Er sehe angesichts der Energiekrise eine "Grundgereiztheit" in der Gesellschaft und einen Ansehensverlust für die Regierung insgesamt - für die FDP aber komme ein Mobilisierungsproblem hinzu, vor allem bei Älteren.

Die Anfangsphase der Ampel, als vor allem die Grünen jammerten, die FDP habe sich viel zu sehr durchgesetzt in den Koalitionsverhandlungen, wirkt inzwischen weit weg. Ihre marktwirtschaftlich orientierten Wähler, sagt einer aus der Fraktion, hießen die zögerliche Antwort auf die Energiekrise nicht gut. "Wir werden in Mithaftung genommen für das, was Habeck alles nicht gut macht." Seit dem Sommer sei klar, dass das Energieangebot ausgeweitet werden müsse. "Und wir legen stattdessen Atomkraftwerke still." Die Koalition in die Mitte zu rücken, das erweise sich zunehmend als schwierig. "Und wir versuchen es auch zu zaghaft." Die Ampel sei ein Zweckbündnis, ja. Aber niemand könne von der FDP verlangen, einen energiepolitischen Kurs mitzutragen, "mit dem wir das Land ökonomisch vor die Wand fahren". Oder, wie ein anderes Fraktionsmitglied es diese Woche ausdrückte: "Wenn im Winter die Lichter ausgehen im Land, dann wird es für uns nicht reichen zu sagen: Das hat halt ein Grünen-Parteitag so beschlossen."