Von Henrike Roßbach, Berlin

Eigentlich sollte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitagnachmittag vor die Presse treten, nach der Sitzung des Stabilitätsrates. Das ist das Gremium, in dem die Finanzminister der Länder regelmäßig mit dem Bundesminister zusammenkommen, und am Freitag sollte es dabei um den „mittelfristigen strukturellen finanzpolitischen Plan“ gehen. Das klingt technisch und ist es auch; im Kern geht es um ein Zahlenwerk, das Deutschland nach Brüssel schicken muss – damit dort überprüft werden kann, ob Deutschland sich an die europäischen Schulden- und Stabilitätsregeln hält.