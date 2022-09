Von Michael Bauchmüller und Henrike Roßbach

Als Christian Lindner am Donnerstag um kurz nach halb zwölf die Regierungsbank im Bundestag ansteuert, ist Robert Habeck schon da und tippt auf seinem Handy herum. Die Sitzordnung will es so, dass der Platz des Finanzministers direkt neben dem des Vizekanzlers und Wirtschaftsministers ist. Lindner begrüßt Habeck per Handschlag, dann setzt er sich zu ihm. Danach sind zwei Minuten lang zwei Männer zu sehen, die sich prächtig amüsieren. Der Liberale mit Krawatte, der Grüne ohne, beide grinsen wie Schulbuben, Lindner gestikuliert, Habeck muss lachen.