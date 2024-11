Von Bastian Brinkmann, Berlin

FDP-Chef Christian Lindner hat klargestellt, dass seine Partei bereit gewesen wäre, die Ampel zu verlassen. „Selbstverständlich hätte die FDP ohne Wirtschaftswende die Koalition verlassen müssen“, sagte Lindner am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin. Er reagierte damit auf Berichte in der Süddeutschen Zeitung und der Zeit.