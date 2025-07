Nahost Christenhass in der Heimat Jesu 30. Juli 2025, 9:39 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Gläubige trauern in der Kirche der Heiligen Familie in Gazastadt um Opfer des israelischen Angriffs, bei dem das Gotteshaus beschädigt wurde. (Foto: Omar al-Qattaa/AFP)

In Gaza trifft israelischer Beschuss eine katholische Kirche, im Westjordanland greifen jüdische Siedler ein christliches Dorf an, in Jerusalem werden Geistliche angespuckt. Die Betroffenen sprechen von einer „Enthemmung“ - für die Israels Regierung mitverantwortlich sei.

Von Kristiana Ludwig und Annette Zoch, Tel Aviv, München

